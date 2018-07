Amas de Casa Exigen Reubicación de Sexoservidoras a Zona de Tolerancia

* Invaden el Primer Cuadro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio.- Es urgente la intervención de las autoridades para que se reubique a quienes ejercen la prostitución en el primer cuadro de la ciudad, toda vez que aparte de dar mala imagen ahuyentan a los compradores, denunció el ama de casa, María “N”.

Precisó que llegó a realizar compras a una tienda comercial que se ubica en la 12ª Avenida Norte y 9ª Calle Poniente, a una cuadra del Palacio Municipal, y como en ese sector existe aglomeración de personas por un descuido pasó llevándose a una mujer que estaba parada y que -posteriormente supo- ejercen la prostitución.

La mujer empezó a insultarla con palabras obscenas, dijo, pero decidió no hacerle caso y continuó su camino, cuando de pronto su mamá, que es una persona de la tercera edad, sintió un golpe en la parte de atrás del cuello y al voltear a ver qué había ocurrido, se percataron que el objeto que le habían aventado era un pedazo de hielo que estaba dentro de una bolsa de plástico.

Añadió que ante la agresión intentó regresar para exigir una explicación, pero una de las comerciantes que estaban cerca le pidió que mejor se retirara porque la podían lesionar, ya que esa mujer podría ser apoyada por sus compañeras y muchas portan arma blanca.

La agraviada explicó que le dio mucho disgusto lo que sucedió y mucho más porque nunca encontró a un policía municipal para pedirle su intervención, por lo que “me armé de valor para hacer la denuncia pública en este rotativo para que la autoridad intervenga y ponga orden en ese sector de la ciudad, donde ya son varios los casos de agresiones a los peatones y a las personas que llegan a realizar sus compras”.

Debería de haber un lugar (zona de tolerancia) donde esas señoras fueran a ejercer su actividad, pero que los saquen ya de manera urgente del centro de la ciudad porque son constantes los abusos que cometen, añadió.

En época de clases ese sector es bastante transitado por niños y niñas que van a las diversas escuelas cercanas, entre ellas la “D´Amiano Cajas” y la “Constitución del 57”.

“Ese sector bastante concurrido porque hay diversas tiendas con venta de ropa, jugueterías, abarrotes, farmacias y hasta el mercado ‘Sebastián Escobar’, donde además hay un número bastante alto de cantinas y moteles a donde llegan a ejercer la prostitución”, agregó.

“Por culpa de esas mujeres que ejercen la prostitución de manera clandestina en la vía pública, en varias ocasiones los hombres me han faltado al respeto, ya no se puede caminar libremente a cualquier hora del día cuando se llega a realizar las compras”, lamentó la denunciante. EL ORBE/Rodolfo Hernández González