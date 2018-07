Pandilleros y Migrantes Causan Temor en Colonias del Suroriente

* Habitantes a Merced del Hampa.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio.- Habitantes y comerciantes de colonias del suroriente de la ciudad, entre ellas Los Laureles, Los Reyes, San José El Edén, se quejan de la constante presencia de pandilleros, así como de migrantes, lo que les ocasiona bastante temor.

La comerciante Josefina Rodríguez, de Los laureles 1, informó que la inseguridad les ha afectado bastante en las ventas, toda vez que las personas han dejado de acudir a realizar sus compras a las tienditas, antes mandaban a sus niñas o niños menores de edad, pero ahora tienen temor que les pueda suceder algo.

Las ventas se han desplomado en más del 50%, aseguró, situación que calificó de crítica porque la mayoría de los comerciantes de ese sector pagan renta, energía eléctrica, agua y algunos tienen hasta empleados.

Las pocas ventas que tienen apenas les alcanzan para realizar los pagos, por lo que reiteró su llamado a las autoridades para que redoblen la vigilancia y además pongan orden, sobre todo porque estas personas llegan del albergue ‘Belén’, el cual se encuentra en San Antonio Cahoacán, pero a pesar de la distancia recorren varias cuadras para internarse en otras colonias a donde llegan a pedir dinero porque no reciben comida ni nada en especie.

Añadió que a esta situación hay que agregarle la temporada de lluvias y al no vender tampoco tienen para resurtirse y muchos han tenido que caer en los préstamos.

La población está atemorizada porque los malosos están a la orden del día, motivando el contratar veladores, además los colonos se han organizado en grupos para ayudarse en caso de ser víctima de la delincuencia.

Ha habido robos, asaltos, tanto a peatones como a casa habitación y muchos de los comerciantes se han visto en la necesidad de colocar rejas de protección para impedir el ingreso de los presuntos delincuentes.

Manifestó que sí ha habido rondines de los cuerpos policiacos, pero no es suficiente, sobre todo porque se debería implementar un programa permanente de vigilancia y de ver la manera que los migrantes y pandilleros no ingresen a las colonias, que se mantengan en el albergue en espera de continuar su viaje hacia el interior del país. EL ORBE / Rodolfo Hernández González