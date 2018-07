Floricultores Solicitan Apoyo por Parte de la Federación

* Para Poder Exportar su Producto.

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio.- “A pesar de la falta de acompañamiento gubernamental para lograr canales de comercialización, organizados hemos logrado abrir mercado para nuestras flores en la Ciudad de México, señaló Mario Mejía Citalán, Presidente de la SPR “Floricultores del ejido Raymundo Enríquez”.

Dijo que desde hace varios años han venido luchando para tratar de encontrar mejores precios para su producto de las variedades hawaiana (color rojo y rosado) y heliconias, sobre todo porque es alta la inversión y pocas las ganancias, pero se han mantenido vigentes.

También producen limón, mango ataulfo, mamey, cacao, plátano, lamentablemente los “coyotes” se los compran a precios muy bajos, “eso es lo que nos hace no sacar adelante a nuestras familias, también urgen mercado para estos productos y reconoció que hace falta estar más organizados”, sostuvo.

Informó que han tenido acercamiento con la Confederación Nacional del Campo y para el Campo (Confenacam), precisó que hace seis años lo único que lograron fue un sistema de riego para siete hectáreas, que les ha sido de mucha ayuda, toda vez que la falta de agua inhibe la producción, sobre todo en el tiempo de estiaje.

Al comercializar en promedio entre 80 y 90 cajas semanalmente de flores en la Central de Abasto tienen un poquito más de ganancia, lo cual les beneficia porque no caen en manos de los “coyotes” y confió que el nuevo Gobierno Federal los escuche y atienda sus planteamientos para contar con sistemas de riego y tener una mejor producción, porque el objetivo es abrir nuevos mercados.

Solamente se quedaron con siete socios, la mayoría se desesperó porque no percibían ingresos, por lo que esperan que se reincorporen para que no sigan cayendo con los intermediarios. EL ORBE / Rodolfo Hernández González