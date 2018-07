SAGARPA Adeuda Más de 35 MDP a Soyeros del Soconusco

* Recursos Autorizados por la Federación Desde el Año Pasado.

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio.- Integrantes del Frente Común de Productores de Soya reclamaron a la Sagarpa el pago de estímulos económicos correspondientes al año pasado, cuya cantidad supera los 35 millones de Pesos y a la fecha aseguran que únicamente los han engañado, ya que sólo les han aplazado fechas para solventar la deuda.

El integrante del Frente Común de Productores de Soya, Otilio Wong Arriaga, afirmó que son alrededor de 12 mil hectáreas a las que no se les ha apoyado con este incentivo que ya fue aprobado, inclusive el Gobierno Federal redujo el monto, con el argumento de la falta en el presupuesto de la dependencia.

Los productores cumplieron con todos los requisitos que establece la dependencia para acceder a los estímulos económicos, dijo, donde cada productor debería haber recibido 519 Pesos por hectárea y tienen derecho de ser apoyados hasta por tres hectáreas.

Sostuvo que los productores están cansados de esperar que se les pague, sólo han sido por las autoridades de esta dependencia, inclusive un grupo de productores viajó a Tuxtla Gutiérrez para hablar con el delegado federal de la Sagarpa, Pedro Reynol Ozuna Fernández, sin embargo la respuesta ha sido negativa y la misma que han pronunciado desde hace algunos meses.

En una primera instancia se les informó que el recurso disminuiría de mil 500 a 700 Pesos debido a los recortes presupuestales, pero después por acuerdo de los representantes y sin consultar a los productores se acordó que se reduciría a 519 Pesos por tonelada, según para beneficiar a un mayor número del padrón y que esta medida agilizaría los pagos, lo cual fue un engaño.

Finalmente, mencionó que actualmente se vive una difícil crisis en este sector productivo debido a que los apoyos se han postergado por mucho tiempo, y actualmente continúa sin respuesta a su petición y en consecuencia no se ha podido reactivar el campo, además se avecinan severas afectaciones por la canícula que no ha permitido sembrar. Agencia Intermedios