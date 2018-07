Sin Avances la Reconstrucción de Aulas Afectadas por Terremoto

*En Abandono las Obras en más de 30 Escuelas.

Tapachula, Chiapas; 30 de Julio.- Padres de familia de los municipios del Soconusco exigen al Gobierno Estatal y Federal cumpla con la reconstrucción de las escuelas que resultaron afectadas por el terremoto del 19 de Septiembre de 2017, ya que las obras han quedado suspendidas y los niños no cuentan con espacios para recibir las clases.

El representante de los Comités de Padres de Familia, Javier Ovilla Estrada, dio a conocer que a 10 meses del terremoto, los trabajos de reconstrucción de las aulas de clases quedaron abandonados, porque las autoridades no liberan los recursos para realizar los trabajos de edificación.

Únicamente en los municipios de Suchiate, Frontera Hidalgo, Metapa, Tuxtla Chico y Tapachula, son alrededor de 30 escuelas que no han sido reconstruidas, y los padres de familia temen que sus hijos no reinicien el nuevo ciclo escolar porque no cuentan con los espacios para recibir clases, señaló.

Después del movimiento telúrico, se habilitaron algunos espacios en las comunidades para que los alumnos no se vieran afectados en sus clases, explicó, pero al no haber ningún avance en la reconstrucción de las instituciones educativas, los ejidatarios han pedido les regresen los terrenos que les habían prestado.

Detalló que en diversas ocasiones han tenido reuniones con las autoridades educativas donde han firmado minutas de acuerdos, pero hasta al momento sólo han sido engañados ya que según, el Gobierno Federal no libera los recursos para agilizar los trabajos.

“La verdad estamos mal, las obran han quedado paralizadas y no tenemos un lugar apropiado donde los maestros puedan dar clase, pues tenemos miedo de que se pueda ver afectado el ciclo escolar, hemos tenido muy pocos apoyos del Gobierno del Estado, pero del Gobierno Federal no tenemos respuesta” sostuvo.

Hay una gran inconformidad de todos los padres de familias de los municipios afectados, y ante la nula respuesta del Gobierno Federal, tendrán que recurrir a realizar protestas más enérgicas como la toma de edificios de dependencias federales y de los puentes internacionales para los próximos días, ya que sólo de esta manera se podrá atender el tema de reconstrucción de las aulas. Agencia Intermedios