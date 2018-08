Lanza Coparmex Iniciativa Ciudadana #Reforma 102

Tapachula, Chiapas, 1 de agosto.- “Como Coparmex estamos presentando la reforma al artículo 102, para ello necesitamos que la población apoye, con por lo menos el .13 por ciento del padrón electoral actual, para la creación de una Fiscalía independiente del gobierno, autónoma, que verdaderamente haga su trabajo”, precisó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa de Chiapas, José Antonio Toriello Elorza.

Destacó que de lograrse, le vendría a dar mucha confianza a los ciudadanos y sobre todo sería el gran paso inicial para combatir la corrupción, la impunidad, los delitos que no se castigan, los delitos electorales.

“Consideramos que actualmente la instancia judicial depende del gobierno, no nos da la certeza de que realmente se hagan las cosas de manera autónoma, sino que pareciera como que si piden permiso para actuar o no actuar, entonces si el próximo gobierno federal logra una fiscalía independiente, daría mayor certeza y mayor confianza a los ciudadanos”, añadió.

El representante de la Coparmex en la región dijo anteriormente presentaron la iniciativa ciudadana 3×3, pero todo se hizo mediante papeles, lo que lleva muchos errores, duplicaciones, actualmente la ventaja es que se van a apoyar en la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE), que fue utilizada para los candidatos independiente.

Toriello Elorza manifestó que cuentan con el permiso a nivel nacional, es una aplicación que está aprobada, tiene controles a nivel central, no permite duplicaciones y van a tener la información en manos de la autoridad (electoral) para que no se tenga ningún miedo de que los datos de cada ciudadano se le vaya a dar mal uso.

Reiteró que se pretende conformar una Fiscalía General de la República que sea verdaderamente autónoma del Poder Ejecutivo y opere de forma independiente y eficaz. “Se trata de un ejercicio inédito en la democracia mexicana: Por primera vez se intentará una iniciativa ciudadana que modifique la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado será la primera vez que una iniciativa ciudadana se impulse con una aplicación digital”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González