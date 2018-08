Protestan Agentes de Vialidad y Protección Civil Contra el Ayto.

*Por Adeudo de Retroactivo Salarial.

Tapachula, Chiapas; 1 de agosto.- Por la falta del pago del retroactivo salarial, agentes de Vialidad y personal de Protección Civil Municipal, pararon actividades durante varias horas.

Una de las oficiales inconformes, Rocío Navarro Gutiérrez, informó que otras de sus molestias son que tampoco les han dado uniformes y a pesar de ser agentes operativos, los tienen contemplados como administrativos, “nosotros salimos a la calle al peligro, entonces no somos administrativos”.

El personal entrante, 20 elementos, no salió a laborar porque se inconformó que al acudir a retirar su salario decenal no encontraron depositado el incremento, que tampoco saben cuánto será, pero es retroactivo a Enero de este año.

Se dio a conocer que el 20 de Julio a los agentes de la Policía Municipal les pagaron el retroactivo y a los de Vialidad Municipal les informaron que en la decena del 30 de Julio se los iban a pagar y resulta que al acudir a cobrar esa decena, se percataron que no se los depositaron, por lo que se inconformaron.

En iguales condiciones se encuentra el personal de Protección Civil Municipal que paró actividades y se fue a protestar a la Presidencia Municipal.

Lamentaron que la autoridad municipal se meta con ese recurso que ya tienen ganado, sobre todo porque el salario es bastante bajo y les vendría a beneficiar en su raquítica economía.

Sostuvieron una reunión con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Julio Enrique Balbuena, quien informó que efectivamente hubo un retraso en el pago, pero que todo se debió a la cuestión electoral.

Informaron que la nueva promesa es que el dinero será depositado en la primera decena del mes.

BOMBEROS NO SUSPENDIÓ LABORES

El personal del cuerpo de Bomberos de Tapachula está integrado tanto por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como de Protección Civil Municipal, pero no suspendieron actividades.

El comandante de Bomberos, Andrés Pascual Luna Aceituno, entrevistado vía telefónica, dio a conocer que si bien es cierto que el personal podía ejercer su libre derecho a manifestarse, los exhortó a mantenerse en actividades para que la ciudad no se quedara sin el servicio, a lo cual accedieron, dejando en el resto de sus compañeros las negociaciones con las autoridades correspondientes. EL ORBE / Rodolfo Hernández González