Cafetaleros Empata de Visita en Tamaulipas

*Correcaminos 0-0 Cafetaleros.

Correcaminos y Cafetaleros no se hicieron daño en la Jornada 3 del ASCENSO Bancomer MX, Tamaulipas tiene 4 unidades y Tapachula se quedó con dos puntos.

A los dos minutos del encuentro, Correcaminos tuvo tiro libre a favor, el disparo pegó en la barrera pero lograron conseguir el tiro de esquina, no pasando a mayores la jugada.

Ulises Briceño al 28’ recibió dentro del área, pero Alberto Ojeda reaccionó bien para mandar por arriba del larguero, Cafetaleros se salvaba del primero.

Tapachula buscó generar al frente, los de Tamaulipas cerraron bien los espacios y evitaron peligro alguno en su arco. Pocas fueron las acciones de cara a gol, las faltas fueron contundentes. Sin goles, terminó la primera mitad.

En la segunda parte, los cambios no se hicieron esperar, los dos estrategas movieron sus piezas en busca del tanto que abriera la pizarra.

Al 65’, Richard Da Silva por el sector de la izquierda ingresó al área, recortó su marca, buscó el segundo poste, pero apenas salió desviada del arco de Luis Ojeda. Un minuto después volvieron a llegar por la banda, Joaquín Hernández mandó centro pasado y Moisés Velasco, saltó, conectó con la cabeza pero mandó el balón directo al poste.

Las cosas siguieron equilibradas, las faltas no cesaron en el terreno de juego, la afición de Correcaminos no dejó de apoyar a los suyos. Pese a tener la mayor posesión del balón por parte de los locales, no lograron mover las redes.

Al último minuto Christian Bermúdez desbordó por la banda derecha, vio adelantado al arquero Humberto Hernández, quiso techar al cancerbero pero este reaccionó bien para mandar a tiro de esquina.

Así culminó el tiempo regular, las dos escuadras empataron sin goles. Los de Tamaulipas llegaron a 4 unidades y se ubican en el sexto lugar; Cafetaleros con dos puntos se quedó en el puesto 11 del certamen.

En la Jornada 4 Correcaminos visitará a Alebrijes en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, y Cafetaleros recibirá al Atlante en el Olímpico de Tapachula. Agencias