Evalúan Daños Provocados por Canícula en Cultivos de Soya

* Técnicos de la SAGARPA.

Tapachula, Chiapas; 3 de Agosto.- Productores de soya del Soconusco sostuvieron una reunión con autoridades de la Sagarpa y de la Secretaría del Campo, espacio donde externaron su preocupación ante el panorama de afectación que dejó las altas temperaturas a causa de la canícula en las áreas donde ya se había sembrado la semilla.

El jefe de Distrito 08 de la Sagarpa, Fortunato Urtuzuástegui Ibarra, afirmó que aún no se conoce con exactitud la magnitud de los daños que dejó la canícula en los cultivos de soya.

Los técnicos de ambas dependencias de Gobierno recorrerán los terrenos para constatar y verificar el grado de afectación que dejó la canícula en la soya, para que con base a los reportes se pueda gestionar los apoyos para no dejar desprotegidos a los productores que ya habían invertido sus recursos en la siembra de la semilla.

Luego de constatar los daños, señaló, se realizarán actas para apoyar a los productores para que puedan acceder al seguro catastrófico que otorgan las aseguradoras ante estos tipos de afectaciones por fenómenos naturales.

Por su parte, el representante No Gubernamental del Sistema Producto Oleaginosas en Chiapas, César Ozuna Estudillo, dio a conocer que el panorama de afectación es preocupante, ya que las más de 13 mil 500 hectáreas dedicadas al cultivo de soya en el Soconusco presentan severos daños.

Sostuvo que se estimaba que la siembra había avanzado en un 30 por ciento, cuya semilla no logró germinar, por lo que algunos productores volvieron a resembrar hasta en dos ocasiones más pero debido a la falta de lluvias no hubo crecimiento y las pérdidas económicas son altas.

Aún cuando el Gobierno del Estado les permita acceder al seguro catastrófico, el recurso no les será de gran ayuda, ya que las pérdidas económicas por hectárea son de alrededor de 10 mil Pesos por hectárea.

Se le hizo el planteamiento a las autoridades del campo y al Inifap para que se pueda ampliar el periodo de siembra hasta el 15 de agosto para que los productores puedan recuperarse de las afectaciones, además de permitirles la siembra de sorgo en sus terrenos, ya que la producción tendrá una merma importante en este ciclo. Agencia Intermedios