Cansados de Servirle a los Pulpos del Transporte Choferes Solicitan Distribución Equitativa de Placas

* Afirman Llevar 20 Años Trabajando Para el Mismo Concesionado.

Tapachula, Chiapas; 4 de Agosto.- Choferes del transporte público se pronunciaron porque les otorguen una concesión, toda vez que han dejado su vida en el volante, muchos están enfermos y otros ya han fallecido.

A través de su representante, Gilberto Vilchis Rosales, secretario del sitio “Francisco Villa”, informaron que tienen más de 18 años de estar solicitando un concesionamiento, desafortunadamente no han sido tomados en cuenta a pesar de que sus expedientes están debidamente integrados.

Hizo un llamado al actual Gobierno Estatal para que a través de la Secretaría del Transporte se otorgue ese beneficio, sobre todo porque se trata de hombres que se han dedicado a trabajar y que se han ganado ese derecho de contar con una concesión, que será su patrimonio familiar.

“Nuestros agremiados han dejado su vida en el volante, a muchos ya no les funciona el riñón al 100% y no es posible que esta gente que sí lo necesita no sea tomada en cuenta, porque eso vendría a ser el sostén de su familia y de los que ya murieron dejaron su expediente avanzado, debería de beneficiarse a su familia”, explicó.

Aseguró que hay más de 400 concesiones revocadas, que deberían ser entregadas a los trabajadores del volante y pidió a las autoridades no dejarse sorprender por los “pulpos” del transporte que están presionando para que únicamente a ellos los beneficien.

De acuerdo con la Ley del Transporte Público vigente, en su artículo 74 menciona, “toda persona física o moral que haya sido titular de un permiso o concesión de ruta o zona del servicio público del transporte, que haya dejado de serlo por cesión o por revocación, no podrá obtener la titularidad de otra si está concesionado, de igual forma no podrá ser representante ante el Comité Consultivo en materia de Transporte Público”.

Por su parte, Joaquín Morales Díaz, presidente de una sociedad cooperativa no concesionada, dijo que han hecho alianza con otros trabajadores del transporte con el objetivo de solicitarle al Gobierno del Estado y a la Secretaría del Transporte que se dé el concesionamiento, pero a quienes nunca han recibido ese beneficio.

“Los estudios de factibilidad y socioeconómico ya están realizados por parte de los operadores del transporte que integraron sus expedientes desde 1990 a 2007, con excepción de algunos del 2010, y han ratificado constantemente como lo pide la ley, situación por la que ya es justo que les otorguen el beneficio”, precisó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González