Habitantes de Casas Geo Denuncian Fraude por Parte de Constructora

* Llevan una Semana sin Energía Eléctrica.

Tapachula, Chiapas; 5 de Agosto.- Habitantes del fraccionamiento ‘Andares del Soconusco’, más conocido como Casas Geo, denunciaron haber sido víctimas de fraude por parte de la empresa constructora.

Coincidieron que el fraccionamiento presenta muchos problemas desde hace 7 años cuando les entregaron los departamentos, siendo la principal problemática la falta de servicio de energía eléctrica de manera formal.

Una de las denunciantes, Mirna Sanabria Hernández, dio a conocer que la empresa constructora nunca entregó la obra eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tampoco ha pagado el consumo que actualmente rebasa los 2 millones de Pesos.

A la deuda, señaló, en varias ocasiones le han hecho abonos, pero la CFE quieren que le paguen todo, pero la irresponsabilidad es de la empresa constructora que desde un principio no hizo bien las cosas y le dejó el problema a los más de 600 jefes de familia.

Hace 7 días llegó personal de la CFE para cortar el suministro desde la calle, porque la deuda sigue aumentando, pero afecta gravemente a los habitantes que al no tener electricidad tampoco les llega agua cada uno de los departamentos, porque no se puede utilizar la bomba, recordó.

Ya en varias ocasiones se han dirigido al INFONAVIT para solicitar su intervención, pero no les dan ninguna solución y les continúan descontando, por su parte la empresa Casas Geo no tiene oficinas en esta ciudad y no hay a quien dirigirse, señaló.

Lesvia García, otra de las afectadas, señaló que el problema es bastante complicado, sobre todo porque tienen niños menores de edad y personas adultas, así como gente enferma que necesita refrigerar sus medicamentos pero ante la falta de energía eléctrica se les complica su salud.

Más adelante explicó que no pueden utilizar el ventilador durante las noches que es cuando más zancudos hay y temen que se presenten casos de Dengue.

Por último, otro grupo de inconformes explicó que las autoridades no les están dejando otra opción que ir a bloquear el Libramiento, que les queda bastante cerca, para que les hagan caso porque están hartos de ser víctimas de fraude y nadie les da solución, ni la empresa constructora es sancionada. EL ORBE / Rodolfo Hernández González