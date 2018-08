Alumnos Toman Instalaciones de la Facultad de Ciencias Agrícolas

*Piden se investigue a docentes por casos de acoso sexual.

Huehuetán, Chiapas; 6 de Agosto.- Estudiantes del Campus IV de la Escuela de Ciencias Agrícolas de la Unach tomaron las instalaciones del centro educativo para exigir sanciones a docentes faltistas y acosadores que machan la imagen de la institución.

El Presidente del Consejo Estudiantil Universitario, Manuel Alberto Figueroa Rosales, dio a conocer que existe un malestar de la comunidad estudiantil contra un grupo de docentes que tienen doble plaza, y por cubrir sus horas en otra institución los dejan sin clases.

Por ello, como estudiantes piden a las autoridades de la máxima casa de estudios que a los docentes se les pague sólo el tiempo que lleguen a dar clases, porque no es justo que se perjudique el aprendizaje de los alumnos; pero ante esto, los maestros se escudan y aducen no poder ser sancionados por ser sindicalizados, dijo.

Señaló que se trata de los maestros Saúl Posada Cruz, Julio Jorge Botello, Javier Aguilar Fuentes y Juan Quilatán Carreón, por ello, exigió una auditoría e investigación debido a que incumplen con la reglamentación en donde se especifica que sólo pueden prestar servicios en la Facultad de Ciencias Agrícolas.

Además, estos mismos maestros son denunciados por alumnas de acoso sexual, además de extorsionar con fuertes cantidades de dinero a los alumnos para que puedan pasar las materias, y aún cuando los casos han sido documentados, las autoridades universitarias no han actuado al respecto.

Enfatizó que debido a estas problemáticas, los alumnos, molestos, decidieron tomar las instalaciones de la universidad para exigir a las autoridades universitarias para que este caso no quede impune, porque se veja no sólo la dignidad de alumnos, sino que se desprestigia la imagen de la facultad.

Cabe hacer mención que una comitiva de alumnos entregó el pliego petitorio al rector, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, quien se comprometió a tomar cartas en el asunto, ya que la postura de los alumnos es de mantener tomada las instalaciones hasta que no haya sanciones a los docentes señalados de acoso sexual y de no cumplir con su responsabilidad en las aulas de clases. Agencia Intermedios