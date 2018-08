Cooperativistas Exigen Atención a la Delegación de Pesca Federal

Mapastepec, Chiapas.- Fuertes conflictos se viven en la Costa y Soconusco debido a la falta de capacidad y conocimiento en materia pesquera, aunado al abandono y a la falta de responsabilidad en la atención a este sector por parte del delegado federal de la Conapesca, Carlos Andrés Pérez Martínez, así lo declaró Enrique Toscano Cancino, presidente de la Federación, quien comentó que hace más de dos años vienen pidiendo a dicha dependencia que cumpla, ya que derivado de ello se han suscitado muchos problemas en esta región.

Ellos, por su parte, han cumplido con su pago de derechos y trámites en la integración de sus expedientes y esperan pronta respuesta, ya que muchas organizaciones quieren apoderarse de sus campos pesqueros y están fastidiados que Estrada Neri y Carlos Andrés no hagan su labor ni les importe que los pescadores chiapanecos vivan en conflicto.

De igual manera, en entrevista con Arturo Astudillo, representante legal de la cooperativa acuícola y pesquera “Pampa Clara”, señaló que desde hace más de dieciocho años que se conformaron como cooperativa e hicieron su gestión ante la Conapesca, después de haber cumplido con todos los requisitos que marca la ley con su pago les prometieron la entrega de los permisos, pero hasta la fecha no ha sucedido, sino al contrario, el Subdelegado en Chiapas solamente se dedica hacer lo que le conviene, como en política, y a pesar de las múltiples reuniones que se han hecho por el problema que él mismo ha provocado, no se ha presentado a ninguna reunión, “por lo que exhortamos al Comisionado Nacional que nos entregue nuestros permisos que por derecho nos corresponde, esto ha sido una lucha grande por nuestra parte y no vamos a permitir que después de haber cumplido con todos los requisitos y pagos, nos tengan en esta espera”.

Asimismo, Astudillo manifestó su inconformidad de que el Gobierno Federal no se da cuenta de qué personas ponen al frente de cargos importantes que ni siquiera saben desempeñar.

“Pampa Clara” está conformada de sesenta y siete socios de base, y treinta y tres eventuales, y dependen un centenar de familias, “pues si no se logra tener una respuesta positiva se tomarán acciones más drásticas, por lo que hacemos un llamado a nuestras autoridades federales y estatales para ser escuchados”.

Existe un grupo de ejidatarios los cuales son gente protegida del Subdelegado, les dicen que pesquen sabiendo él que esto es ilícito. Por lo que se necesita resolver esto lo más rápido posible ya que viene causando un gran daño a este lugar donde sirve de criadero para muchas especies la cual se encuentra ubicado en el ejido “El Carmen”, en Mapastepec. EL ORBE/Raymundo Grajales