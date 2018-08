Líderes Coludidos con Tricicleros Piratas

Huixtla, Chiapas; 6 de Agosto.- Cada día aumenta más el número de triciclos irregulares conocidos como piratas, los cuales son solapados por los mismos Secretarios Generales y autoridades de Vialidad, quienes reciben una cuota semanal por parte de los tricicleros irregulares.

Lo anterior fue dado a conocer por los mismos tricicleros, al señalar que es una competencia desleal similar a los ambulantes, debido a que los tricicleros piratas cobran más barato, no cuentan con una tarifa específica pues no les conviene a los líderes exhibir o establecer una tarifa oficial.

Manifiestan que ninguna autoridad ha logrado regularlo, debido a que pagan una cuota, trabajan toda la noche, no respetan ningún horario establecido, hace base donde quieren y circulan por donde quieren, a pesar de que los usuarios se quejan de que manejan en estado de ebriedad o drogados, ni los líderes ni las autoridades les conviene.

En conclusión, está fuera control el pirataje de triciclos en Huixtla, del 2017 al 2018 se ha duplicado su número con la complacencia de las autoridades. EL ORBE/Luis Javier Ramos