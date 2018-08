Funcionarios del SAT son Investigados por Atropello a Turistas

Huixtla, Chiapas; 7 de Agosto.- Como consecuencia de los atropellos, abuso de autoridad y amenazas cometido por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se encuentran en la caseta aduanal de la carretera Huixtla-Villa Comaltitlán, a la familia del señor Juan Víctor Chaires, esos funcionarios están siendo investigados.

Como se recordará, el señor Víctor Chaires, originario de Tamaulipas, contó que sus vacaciones resultaron toda una pesadilla, ya que el día uno de Agosto después de pasear en lugares turísticos de Chiapas y viajar en su propio vehículo junto con su familia, al llegar a la caseta aduanal los funcionarios le revisaron la unidad y le exigieron la factura del carro, y a pesar de que ya había entregado el Repuve, tarjeta de circulación y copia de la factura, no les fue suficiente, dejando entrever que lo que ellos buscaban era formularle un delito.

Esto generó el descontento del vacacionista que regresaba a su Estado natal, ya que fue acosado, amenazado e incluso desalojado de las instalaciones cuando vieron que su pariente, persona de edad mayor, se estaba poniendo mal al ser diabética, por lo que se refugiaron en la casa de una familia y desde ahí denunciaron ante los medios de comunicación lo que estaba ocurriendo.

Al publicarse en la redes sociales y medios impresos, aparecieron altos mandos del SAT y de la controlaría interna, quienes atrajeron el caso para investigar a dichos funcionarios que se espera sean cesados y se les finque responsabilidad, ya que no es la primera vez que cometen estos atropellos a turistas nacionales y ciudadanía en general.

Desde Reynosa Tamaulipas, Juan Víctor agradeció a los medios su apoyo, y aunque no ha podido rescatar su vehículo siente que la denuncia fue escuchada por la población, sobre todo por las autoridades competentes, de quienes ahora espera le hagan justicia y se castigue a los culpables. EL ORBE/Luis Javier Ramos