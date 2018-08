Denuncian a Funcionarios y Policías por Corrupción

*Ganaderos Logran Rescatar a una Persona Detenida

Tapachula, Chiapas; 10 de Agosto.- Un grupo de compradores de ganado y productores de la Costa de Chiapas rescataron a una persona, quien momentos antes había sido detenido por elementos de la Policía Estatal Especializada en el municipio de Mapastepec, supuestamente sin motivo alguno.

Miembros de la Asociación Ganadera de ese municipio, informaron a los medios de comunicación que funcionarios de la Fiscalía y un Comandante de la Policía Ministerial, supuestamente les cobran “derecho de piso” por mover el ganado de un potrero a otro, “mientras que los robos y asaltos se han incrementado de manera alarmante y no detienen a los delincuentes”.

Ya están cansados de los abusos de parte de diversos servidores públicos en esa región, dijeron, y ahora están solicitando que se investigue a fondo lo ocurrido, se combata la corrupción y se castigue a los responsables.

En este caso en las últimas horas, se dio a conocer que personal de la Policía Especializada paró un camión en el que transportaban ganado de un potrero a otro, y aún cuando argumentaron en su defensa que no se necesita guía para ello, aseguran que les pidieron dinero para dejarlos ir.

El empleado Carlos Francisco “N”, había salido momentos antes de Acapetahua con diez becerros, propiedad de la empresa Acopiadora de Ganado Corrales Rayza.

Sin embargo, fue detenido en la entrada de Mapastepec e inmediatamente después fue trasladado a la Fiscalía Especializado en Abigeato.

Ante ello, productores y compradores arribaron a esas instalaciones, en donde lograron rescatar al detenido.

Los afectados dieron a conocer que presentaron una constancia de traslado firmado por la Asociación Ganadera, pero no se les hizo válido.

Por la posibilidad de actos de extorsión y corrupción se espera que, antes de que concluya este periodo de Gobierno, se actúe en contra de los posibles malos funcionarios para no esperar que lo hagan las autoridades entrantes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello