En Aumento Migración Hacia Estados Unidos

* A Pesar de las Políticas de Trump.

Tapachula, Chiapas; 10 de Agosto.- La campaña mediática para infundir miedo con la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, el envió de cientos de agentes migratorios a las rutas de ingreso irregular de migrantes, las detenciones masivas de latinos, la incertidumbre que provocó el discurso antiinmigrante y los amagues, sólo funcionaron durante el primer año del mandato del presidente número 45 de la Unión Americana, Donald Trump, las aspiraciones de llegar a cambiar sus vidas, ganar muchos billetes verdes o simplemente ofrecer seguridad a sus familias, nuevamente florecen en los corazones miles de centro y sudamericanos que de nueva cuenta ponen sus ojos en la que, hasta ahora, es la ruta de movilidad humana más grande de Latinoamérica.

Por este nuestro sur de México, en lo que va del año han llegado más migrantes que en el 2015 y 2016, cuando todos corrían por llegar a la frontera norte, contando los miles de haitianos, cubanos y africanos que protagonizaron el éxodo masivo más visual de las últimas décadas, al menos es lo que reflejan las estadísticas que los Cónsules centroamericanos acreditados en Tapachula tiene a la mano, tomando en cuenta el número de detenciones y deportaciones de sus connacionales; por si fuera poco, también ofrecen indicios de un cambio sustancial en la política migratoria de nuestro país.

Para el cónsul general de Guatemala en Tapachula, Héctor Sipac Cuin, las estadísticas arrojan datos interesantes, son pequeñas muestras que reflejan y dan contexto al nuevo bum del fenómeno migratorio, tan sólo durante el primer semestre de este 2018, las conducciones de camiones que salen de la Estación Migratoria “Siglo XXI” del Instituto Nacional de Migración con centroamericanos deportados, aumentó 30% en comparación al mismo periodo pero de 2017, hombres, pero principalmente mujeres y niños llenan los asientos de los camiones que viajan a la frontera con Guatemala.

Pero tal vez, lo que más llama la atención es el número de menores no acompañados que están siendo detenidos, ya sea en operativos de agentes del Instituto Nacional de Migración en Estados como Monterey, Veracruz y Tabasco o en los “rescates” -por llamarlo de alguna forma- de decenas de migrantes que son encontrados hacinados en las cajas de tráileres en las carreteras de sur y centro del país; para el Cónsul guatemalteco, los números lo son todo, “se estaba haciendo una repatriación a la semana de niños, porque no alcanzábamos el cupo para llenar un autobús, estamos hablado que el cupo mínimo es de 15 niños y a veces no llegábamos a esa cantidad y teníamos que reunir otro grupo para la siguiente semana y poderlos sacar, pero en esta ocasión, ya en estas últimas dos semanas, se ha hecho semana a semana y estamos hablando que estamos repatriando alrededor de 30 niños en cada viaje, prácticamente es el 40 por ciento”, algo muy inusual pero que demuestra que nada, ni si quiera el miedo o los muros, detendrán la migración.

Cuando se trata de fenómenos tan sensibles como el de la migración, nada es fortuito, podríamos estar en el escenario de un acuerdo no escrito o difundido en discursos gubernamentales sobre la tarea de contención, ahora en el sur de México, para que los miles de migrantes no se acerquen a la frontera norte y puedan, como en la mayoría de los casos, pisar suelo americano y con ello cumplir el sueño anhelado, éste que se detuvo únicamente por unos meses y que ahora renace con más ímpetu. EL ORBE/Pedro Gerardo López