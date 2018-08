Bomberos Realizaron Paro de Labores por Falta de Pago de Retroactivo Salarial

* Ante Incumplimientos del Ayuntamiento Mpal.

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto.- Inconformes porque el Ayuntamiento que aún preside Neftalí Del Toro Guzmán no les pagó el retroactivo salarial, 14 bomberos se declararon en paro de labores.

Estos elementos son parte del personal del Ayuntamiento, pero están comisionados al Cuerpo de Bomberos de Tapachula y al igual que el resto de los trabajadores municipales, desde hace varias semanas debieron de haberles pagado el retroactivo salarial, pero de manera extraña la autoridad no lo había hecho.

Al negarse a salir a trabajar, muchos servicios se vieron afectados, pero no por irresponsabilidad o negligencia de ellos, sino del Ayuntamiento por el incumplimiento.

El pasado 1 de Agosto elementos de Vialidad Municipal y Protección Civil se declararon en paro de labores porque no les pagaron el retroactivo y los bomberos que estaban en esa misma situación, continuaron laborando.

En ese entonces la autoridad municipal se comprometió a pagarles en la segunda decena de Agosto, pero de manera extraña dejó fuera a los que están comisionados en Bomberos, por lo que al considerar que se trataba de un abuso de la autoridad municipal, decidieron manifestarse para hacerse escuchar.

Finalmente, ante la presión de los tragahumos, el Ayuntamiento decidió pagarles porque habían anunciado que no esperarían a la siguiente decena para que les dieran lo que por derecho les corresponde. EL ORBE / Rodolfo Hernández González