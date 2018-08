CAFETALEROS 1-2 ATLANTE

* Ante 10 mil 526 aficionados

Jugaron Como Nunca, Perdieron Como Siempre

Tapachula, Chiapas; 11 de Agosto.- Ante la presencia de más de 10 mil espectadores, el Cafetaleros continúa sin ganar, pues la noche de ayer cayó con pizarra de 2-1, ante los Potros de Hierro del Atlante en duelo de la jornada 4 de la Liga de Ascenso MX, en el estadio Olímpico “Manuel Velasco Coello”.

Los actuales campeones continúan sin conocer la victoria pues sólo han conseguido 2 empates y 2 derrotas en lo que va de este torneo.

En este partido todo parecía indicar que Cafetaleros podría salir con un buen resultado, sin embargo, en el segundo período el conjunto visitante sorprendió a los locales y terminó derrotándolos con marcador de 2-1.

El Cafetaleros tomó las riendas del juego desde el toque del árbitro central y dominó al cuadro visitante, que se mantuvo a la expectativa de los locales. En el minuto 5 el cuadro Albiverde mostró su objetivo, llegar a la puerta del Atlante. Hubo un avance por la banda izquierda y eso generó peligro, pero todo quedó en eso.

Sin embargo los visitantes no tardaron en responder y con cabezazo de Wilbert Rentería, quisieron sorprender a los locales.

En el minuto 18 Cafetaleros abrió el marcador. Por el centro avanzó el argentino Diego Diellos, sirvió por la izquierda a Christian Bermúdez quien se quitó la marca y casi sin ángulo de tiro, pegado a la banda izquierda, cruzó su disparo para poner el 1-0.

Dos minutos después el mismo Hobbit Bermúdez caracoleó y centró, pero el cabezazo de Diellos se fue por un lado.

Atlante llegó con un centro raso de César Loria, pero llegó fácil a las manos del portero Luis Ojeda.

Los comandados por Irvig Rubirosa Cafetaleros creó peligro. El balón se paseó por toda el área, pero nadie pudo rematar dentro del área rival.

Ya casi para terminar el primer período, Oscar David Sánchez sacó un zapatazo, pero el balón se fue por encima del travesaño de la portería defendida por Gerardo “Kampa” Ruiz.

En la parte complementaria Cafetaleros aún procuraba alargar la pizarra. Hubo una llegada de Alfonso Tamay en el minuto 51, con un disparo por arriba. Lo mismo en el minuto 54, cuando Hobbit Bermúdez y Paulo Rocha no pudieron rematar dentro del área.

Y en el minuto 65 llegó el primer aviso del visitante con disparo de Fernández, que Luis Ojeda sacó a su derecha con excelente atajada.

Eso dio paso a la voltereta porque un minuto después, en un tiro de esquina por derecha, el defensa Alex Garcete aprovechó su estatura y conectó de cabeza, sin que Ojeda pudiera evitarlo, empatándose el partido a un tanto.

Las acciones del juego continuaron con gran intensidad y al 76′ el Atlante estaba poniendo el 2-1, en el marcador por medio de Arce, quien aprovechó un contragolpe para dejar el balón fuera del alcance del portero cafetalero.

Cafetaleros tuvo otra oportunidad cuando le filtraron por arriba un centro a Luis Martell, pero éste no pudo conectar, en el minuto 80.

El equipo de Tapachula con este resultado se queda en dos unidades, ubicándose en la posición 13 de la general. El siguiente encuentro de los albiverdes será de visita ante Zacatepec el próximo sábado 18 de Agosto, en actividad de la jornada 5 del Ascenso Bancomer MX. EL ORBE/Nelson Bautista