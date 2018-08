Repuntan Ventas en Frontera con Guatemala por Aumento en el Precio del Quetzal

Suchiate, Chiapas; 12 de Agosto.- El comercio que se desarrolla en este municipio con Guatemala no sólo fortalece la economía en la región, también la del centro y norte del país, afirmó Ventura Heredia Campos, auxiliar en una empresa comercializadora de abarrotes.

Añadió que el comercio que aquí se maneja con destino a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, deja un flujo importante de recursos, principalmente por los abarrotes, calzado bolsas, leche, papel de baño, galletas, huevo y medicamentos.

La feria de Suchiate es muy importante para los residentes de Guatemala porque vienen y se surten para todo el año de ropa, cobijas, calzado, el negocio no es sólo en abarrotes que es lo más visible, esto deja importante derrama económica no nada más para quienes viven en Suchiate, sino también para los que vienen a comerciar desde Aguascalientes, Estado de México y Puebla, eso permite que se fortalezca bastante la economía, sobre todo por el cambio de moneda que favorece a los guatemaltecos. El Quetzal actualmente anda alrededor de los 2.50 Pesos y eso permite que para ellos sea rentable venir a realizar sus compras.

Suchiate, con el comercio genera importante derrama económica y continuará haciendo crecer en esa materia no únicamente al municipio sino a la región, toda vez que “aquí no solo tenemos la puerta hacia Centroamérica, también tenemos el ferrocarril, somos una región donde se cuenta con Puerto Chiapas, y al menos este municipio es uno de los principales productores de plátano”, agregó.

Las mercancías pasan de dos maneras. Por la aduana de manera formal y algunas personas optan por cruzarlo por el río, “pero quiero precisar que la venta en el lado mexicano es completamente legal, se cubren todos los impuestos y que el comprador decida qué hacer con su mercancía, si la pasa por el puente o por el río, es un problema hacendario para los países hacia donde transitan”, explicó.

En el lado mexicano todo se cubre con perfecta legalidad, porque luego se presta a que pareciera que el traslado por el río fuera una afectación hacia México, pero es todo lo contrario, es una fortaleza que aquí se vende y se generan los impuestos, lo cual le ha dado importante potencial a esta zona y se visualiza estar en constante crecimiento.

Hay generación de empleos directos e indirectos; además, en Suchiate más del 30% de la población se dedica al comercio, aunque la principal actividad es la producción agrícola, aseguró.

Cada vez más en Suchiate se está incrementando el comercio y esta condición de la cercanía con la frontera y sobre todo por el tipo de cambio, se fortalece la economía con el intercambio comercial, donde la calidad del servicio también es apreciada por los visitantes guatemaltecos, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González