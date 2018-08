Campaña Juguemos sin Violencia Promueve SEDENA en Huixtla

Huixtla, Chiapas a 13 de agosto de 2018.- Alrededor de las 10:20 horas quedó inaugurada la campaña “Juguemos sin Violencia” en el parque central fráncico I. Madero de esta ciudad, por el 61 Batallón de Infantería de la Secretaria de la Defensa Nacional de la 60 Zona Militar.

Con el programa Campaña juguemos sin violencia, no promuevas una conducta violenta, es el eslogan de dicho programa que estará en Huixtla del 13 al 27 de Agosto, de ocho a 16 horas. El objetivo principal es que a través de los papas, los niños lleven sus juguetes bélicos, comprendidos como pistolas, tanques de guerra, aeronaves, metralletas, entre otros, lo que se cambian por juguetes tradicionales, como son pelotas, trompos, yoyos, entre otros, que no generen violencia, no inducirlos a la violencia. EL ORBE/Luis Javier Ramos