Cierran Puerto Chiapas a la Navegación

*Por Mar de Fondo.

Tapachula, Chiapas; 13 de Agosto.- La Secretaría de Marina Armada de México, anunció que a partir de las próximas horas iniciará la ocurrencia de un nuevo evento de “Mar de Fondo” en las costas del Pacífico Mexicano.

Se prevé que comience con oleaje de 1.5 a 2.1 metros de altura (5 a 7 pies), de dirección suroeste y periodos de 15 a 17 segundos, y que afectará a las costas desde el Estado de Chiapas hasta Jalisco, incluyendo Guerrero.

El pronóstico señala que para este miércoles, esas condiciones se reforzarán sobre esas entidades con oleaje de 2.1 a 2.7 metros de altura (7 a 9 pies), de dirección suroeste y periodos de 17 a 19 segundos.

El fenómeno ocasionará la elevación del nivel del mar, reducción de la zona de playa y la manifestación de marejadas en forma recurrente, así como la presencia de corrientes de arrastre.

Ante ese panorama, las autoridades federales recomendaron a la población permanecer atentos de la información oficial, no introducirse al mar y evitar realizar deportes acuáticos o caminar sobre la franja de arena.

De igual forma, respetar las indicaciones de Protección Civil, no propagar falsos rumores y reportar cualquier incidencia al número de emergencias 911.

Mientras que al sector hotelero, restaurantero y prestadores de servicios turísticos, se les exhortó a colocar banderolas de color rojo, retirar enramadas, palapas, mobiliario y equipo del área de playas.

Por ello, aunado a la presencia de una vaguada y fuertes vientos, la Capitanía en Puerto Chiapas, cerró la navegación a embarcaciones menores.

Según los pronósticos meteorológicos, los vientos del norte en Puerto Chiapas alcanzarán velocidades de hasta 35 kilómetros por hora y marejadas de dos a tres metros de altura.

Cabe mencionar que apenas este domingo fueron rescatados tres pescadores que horas antes habían salió de la bahía de Paredón, en el municipio de Tonalá, pero su embarcación tiburonera se hundió por las condiciones meteorológicas.

En el caso de Puerto Chiapas, los efectos de mar de fondo de los últimos meses han afectado severamente la zona frontal, luego de que cerca de medio kilómetro de muro de contención desapareció desde hace un par de décadas y a la fecha no ha sido reparado.

Aunque también, hace unos tres años, un fenómeno similar afectó comercios, restaurantes, viviendas, calles y otros servicios públicos de esa localidad, por lo que se debió poner en marcha una estrategia de reconstrucción. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello