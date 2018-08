Comunidades Ejidales Protestan Contra CFE por Pésimo Servicio

Tapachula, Chiapas; 13 de Agosto.- Inconformes porque desde hace más de una semana están sin el servicio de energía eléctrica, usuarios que habitan en el ejido Unión Roja, acudieron a protestar a las oficinas de la División Sureste zona Tapachula de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El desperfecto se originó por una tormenta eléctrica que quemó un transformador, pedro como hay muchos morosos, la empresa de clase mundial se niega a cambiar el equipo, sin importarle que afecta a los que sí están al corriente con sus pagos.

Emilsa Matías informó que además de la problemática que genera en cada hogar que se echan a perder los alimentos o que necesitan refrigerar medicamentos, entre ellos insulina, durante estos ocho días sin electricidad también se han incrementado los asaltos y robos a casa habitación.

Otra situación que enfrentan, explicó, es que los cobros en los recientes meses han sido muy elevados y no concuerda con el consumo que realizan en la mayoría de las viviendas; y aclaró que efectivamente, hay muchos que no han pagado porque el recibo no les ha llegado desde el mes de Enero de este año.

La mayoría de las personas cuenta con una televisión que el mismo Gobierno Federal les obsequió y que se supone, por ser moderno, el consumo de electricidad no es alto, la mayoría cuenta con focos ahorradores y un refrigerador, pero persisten los abusos de la CFE al enviar recibos con cobros exagerados, señaló.

Les preocupa que en unos días reinicien las clases, indicó, lo que representa efectuar las actividades más temprano, pero la oscuridad los vuelve más vulnerables por algunos incidentes de inseguridad.

Edilia Coronado, en representación de las familias afectadas, señaló que les preocupa que los niños ya van a entrar a clases “no tenemos la luz para poder planchar los uniformes, madrugamos y los malandrines están rayando las paredes, están entrando a robar a las casas, por lo que es urgente contar con electricidad”.

Dijo que durante la época de lluvias el problema se agudiza por las tormentas eléctricas que se registran en este lugar, sin embargo también reconocieron que hay un grupo de personas que no paga el servicio y esto afecta a toda la comunidad; esperan que sean atendidos por personal de la Comisión Federal de Electricidad en esta región y se pueda llegar a un acuerdo para que cuenten con el servicio. EL ORBE / Rodolfo Hernández González