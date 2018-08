ICHEJA por la Alfabetización de Personas con Discapacidad

Tapachula, Chiapas; 13 de Agosto.- Anteriormente, las personas con discapacidad difícilmente tenían acceso a la educación, ya que en las escuelas no existía el personal capacitado para atender las personas que requerían de una atención especial, sin embargo, ahora hay mejores oportunidades para que este sector pueda prepararse académicamente a pesar de su situación física.

En este sentido, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (ICHEJA), en coordinación con intérpretes de la Lengua de Señas Mexicana, refuerzan las acciones para combatir el rezago educativo en personas con discapacidad auditiva, autistas y con Síndrome de Down.

La coordinadora del Centro de Atención para Personas con Discapacidad (CAED) María Elena Sánchez Pineda, dio a conocer que se busca que personas con discapacidad puedan concluir su educación básica y obtener su certificado de estudios.

Con apoyo del Icheja se apoya a las personas de este sector vulnerable a que puedan obtener su certificado de estudios con presentar un sólo examen, o bien, aquellos que no pueden leer ni escribir también puedan ser alfabetizados, dijo.

La limitante era de que no había el personal capacitado que apoyara en la enseñanza, ahora ya hay mayor interés por contribuir en la preparación de las personas con discapacidad.

Detalló que en el círculo de estudio ubicado en el DIF municipal de Tapachula, tan sólo en este fin de semana fueron alrededor de 20 jóvenes y adultos sordos, autistas y con Síndrome de Down presentaron examen para poder obtener su Certificado de primaria o secundaria. Agencia Intermedios