Junta de Gobierno de la UNACH Investiga Hechos en Huehuetán

*Se Acatará su Fallo: Director.

Tapachula, Chiapas; 16 de Agosto.- El director de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos Gumaro García Castillo, aseguro que él no es el causante del conflicto generado en esa institución ubicada en el municipio de Huehuetán.

Respecto al planteamiento de los inconformes porque sea destituido, señaló que su caso procederá siempre y cuando la queja esté fundamentada por los quejosos, una vez que sea analizada por la Honorable Junta de Gobierno.

En la citada Facultad hay dos conflictos que ya están siendo atendidos por las autoridades universitarias. Uno es el de los docentes que piden su destitución, y otro es el de estudiantes que tienen algunas quejas, las cuales necesitan ser atendidas, y aprovecharon el movimiento de los maestros para realizar la toma de las instalaciones, detalló.

Los quejosos, añadió, han sido tajantes en pedir su destitución a partir del 6 de Agosto y en los esquemas de protocolo de la Universidad y los procesos certificados que están avalados en los estatutos universitarios, no es posible hacerlo de la forma en la que lo están pidiendo, se tienen que seguir los cauces correspondientes a través de la Honorable Junta de Gobierno y procederá siempre y cuando todo esté debidamente documentado.

Los inconformes, precisó, consideran que no se han hecho o que se han hecho mal algunas cosas en el primer año de la gestión en la presente administración universitaria 2017-2021 y con el argumento que anteriormente ha tenido el cargo de Director y dos veces Secretario Académico, entonces están argumentando que desde hace tiempo atrás, en un periodo de 12 años, se han cometido diferentes anomalías y algunas faltas que no han podido probar, precisó.

También argumentan que no han sido atendidos pero la realidad es que ya han habido dos acercamientos, además, por protocolo, tienen que formar una comisión para darle seguimiento al caso, explicó.

Finalmente, reiteró que se sujetará a las disposiciones que determine la Junta de Gobierno, siempre y cuando los quejosos sustenten su dicho de manera documentada. EL ORBE / Rodolfo Hernández González