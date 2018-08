Fuerte Calor Aumenta Consumo de Energía Eléctrica

Huixtla, Chiapas; 19 de Agosto.- Al realizar la asamblea mensual que organiza la resistencia civil contra la CFE, Derecho del Ciudadano Huixtleco y de la Costa A. C., dirigida por Ramón García Matus, donde participan usuarios con adeudos, de los municipios de Escuintla, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Tuzantán y Huixtla, dio a conocer que derivado de los fuertes calores, aumenta el consumo de energía eléctrica.

Advierte el líder que derivado del pronunciamiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de borrón y cuenta nueva, están apareciendo vivales que pretenden confundir a las familias en resistencia; refiere que resistencia es resistir y lo han hecho por más de 18 años y aplauden el proyecto de AMLO, sin embargo, es necesario que se aplique un tarifa justa para Chiapas, porque no puede ser “borrón y cuenta nueva” y seguir pagando altas tarifas.

Recordó los programas mediáticos de los exgobernadores, tales como Luz Amiga y Vida Mejor, este último impulsado por Pablo Salazar, que a manera de albur decía ‘cambia tu viejo por uno nuevo’, en relación a los refrigeradores ahorradores, así como los focos de menor consumo. Sin embargo en nada ha ayudado a los usuarios, ya que la CFE cada vez sube sus costos que han sido impagables para la clase vulnerable.

La resistencia civil no se niega a pagar, sólo pide una tarifa justa, y también lucha por un trato digno de los empleados a los usuarios y que mejore el servicio, que es lo que más ha afectado, sobre todo en la temporada de lluvias.

EL ORBE/Luis Javier Ramos