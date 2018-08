Continúan las Inundaciones en Huixtla

Huixtla, Chiapas; 20 de Agosto.- No basta poner costales con arena ni llantas para poder evitar las inundaciones que sufren algunas comunidades en el municipio de Huixtla; caso concreto ha sido este fin de semana, en que se registraron fuertes aguaceros, provocando que se inundaran más de 30 familias en la colonia Monte Negro.

Esto, como consecuencia del desbordamiento del río “El Cuil”, que atraviesa la comunidad y hasta hoy no han tenido ni una respuesta por parte de las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Por otro lado, habitantes de la colonia “El Relicario”, afirman que ya se ha vuelto cotidiano que se inunden sus calles cada que llueve y se metan a las casas, provocando daños por la humedad, a las paredes y los aparatos del hogar.

Lo mismo pasa en la colonia Jiquilpan, lugar donde los drenes pluviales y los drenajes están azolvados de tierra; y en igual circunstancia está el fraccionamiento Vida Mejor, donde desde que se construyeron las casas los drenajes y zanjas pluviales no tuvieron el desfogue correspondiente, los cuales en vez de que circule el agua hacia abajo, corre hacia arriba, aparte de la infraestructura que es de mala calidad. EL ORBE/Luis Javier Ramos