Hasta 4 Años de Prisión a Quien Fomente el Trabajo Infantil

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto.- Desde los 9 años Bernardino ayuda a sus padres a vender frituras en las calles de Tapachula, a diario recorre no menos de 10 kilómetros con una carga que en muchas ocasiones supera los diez kilos, aún así no recibe un sueldo o salario y mucho menos tiene un horario establecido para su actividad.

A lo anterior, las autoridades le llaman Trabajo Infantil No Permitido, actividad que en Chiapas se encuentra muy arraigada y no ha podido ser erradicada, todo lo contrario, se ha mantenido desde 2017 y hasta podría decirse que este año se incrementó.

En su más reciente visita, el mismo secretario del Trabajo en Chiapas, Óscar Gerardo Ochoa Gallegos, reconoció que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a inicios del 2012 en Chiapas, un promedio de 197,000 mil niños y niñas realizaban algún tipo de trabajo no permitido; luego de 4 años, en 2017, en la cifra se contabilizó a 83,533 niños, mientras que para este 2018 el número es de 107,000 niños en situación de trabajo infantil.

En Chiapas, los municipios en donde todavía se tiene detectado el trabajo infantil son los municipios de Simojovel, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, por lo que para Ochoa Gallegos erradicar el fenómeno es una tarea titánica que requiere la labor no sólo de las autoridades, sino también de los ciudadanos, además de empresarios y campesinos, quienes tienen la responsabilidad de coadyuvar, concientizar y no permitir el trabajo de los niños, niñas y adolescentes; de incurrir en lo que hora es considerado delito, un ciudadano o empresa que ofrezca o emplee a un niño, niña o adolescente podrá ser castigado con multas económicas que superan los cinco mil salarios mínimos y hasta cuatro años de prisión. EL ORBE/Pedro Gerardo López.