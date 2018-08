Impulsan Campaña Contra la Proliferación de Perros Callejeros

*Organismo Civil y Cuerpo de Bomberos.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto.- La situación de los perros de la calle es un tema que no ha sido atendido de manera integral en Tapachula, provocando una sobrepoblación de canes que no sólo representan una mala imagen sino también un problema de salud pública.

Ante esta problemática, la Fundación Lilia Eugenia Chong Quero, quien en los recientes años se ha encargado del rescate de perros de la calle busca unir esfuerzos con el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula para reforzar la campaña de esterilización y así evitar la proliferación de los canes.

La Presidente de la Fundación, Lilia Eugenia Chong Quero, afirmó que están en pláticas con el Patronato y con la Comandancia de los tragahumos para que coadyuven en las acciones que han desempeñado contra la sobrepoblación de los perros callejeros.

Los bomberos coadyuvarían en la captura de las hembras, ya que los perros de calles son más agresivos y difíciles de capturar y los bomberos cuentan con la capacidad para el manejo de animales; una vez que las atrapen las entregarían a la Fundación para que se encarguen de la cirugía de esterilización.

Señaló que los bomberos no se encargarán de atrapar todo el tiempo a los perros de la calle, ya que su función es otra, sino que sólo se solicitará su apoyo cuando exista una persona altruista que cubra el costo de una cirugía de esterilización, de tal manera que las acciones contra la proliferación requiere de una suma de voluntades.

La importancia de mantener una campaña permanente de esterilización de estos animalitos es porque tienden a reproducirse de manera rápida en tan poco tiempo, pues una perrita puede tener entre 2 o 3 camadas al año, y cada camada oscila entre 5 y 9 cachorros.

“Si no se atiende el tema de los perros de la calles puede generar un problema mayor para la salud pública, porque según datos una perrita y su descendencia pueden llegar, en 7 años, a tener 67 mil crías, número que es alarmante, por ello buscamos unir esfuerzos para contrarrestar la sobrepoblación de canes” abundó. Agencia Intermedios