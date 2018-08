Docentes de Agrícolas Bloquean la Unidad Administrativa

Tapachula, Chiapas; 23 de Agosto.- Mientras que docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UNACH bloquearon durante varias horas los accesos a la Unidad Administrativa, el director de la escuela ubicada en el municipio de Huehuetán, Carlos Gumaro García Castillo, demostró con documentos oficiales que el movimiento y suspensión de clases carece de legalidad.

Desde muy temprano ambos accesos al inmueble que alberga a las diversas Delegaciones del Gobierno del Estado fue bloqueado, generando inconformidad entre los adultos mayores que llegaron a cobrar el “Amanecer”.

Los inconformes fueron atendidos por el delegado de Gobierno, Ulises Mendoza Gordillo, quien los exhortó a llevar sus inquietudes a través del diálogo y la concertación y se comprometió a darles acompañamiento.

Inconformes No se han Apegado a Calendario Escolar 2018.

En tanto, el director de la citada Facultad, Carlos Gumaro García Castillo, para el periodo 2017-2021, lamentó que los docentes inconformes, que no son la totalidad del personal, no se han apegado al calendario escolar 2018 de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que se rige como una universidad de calidad.

A pesar de que el delegado sindical, Ernesto Toledo Toledo, conoce la legislación universitaria, dijo, no ha informado a sus agremiados que, de acuerdo con la Dirección de Desarrollo Académico, existe un calendario y en el caso de la plantilla se debió de haber integrado desde el mes de Abril de 2018, se tiene cubierto todo ese procedimiento y desafortunadamente ha hecho peticiones a destiempo, no por el canal adecuado y eso no permitió que pudieran ser considerados en esta propuesta.

Señaló que la inconformidad no ha sido conducida por la forma adecuada y a pesar de ello, el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández le ha dado el cauce de acuerdo a los procedimientos de acuerdo con la legislación universitaria, se les ha integrado una comisión, les han dado la oportunidad que presenten pruebas y el 13 de Agosto tuvieron un exhorto para regresar a trabajar.

Los mismos docentes dicen que no están laborando y tampoco están en su centro de trabajo porque han permanecido en el CEAyE, las dependencias universitarias como la Dirección de Normatividad, el jurídico han dado fe en la Facultad de Ciencias Agrícolas sobre la presencia o no del grupo de docentes inconformes, para integrar las faltas administrativas y corresponderá a la Universidad efectuar lo correspondiente.

Aseguró que están solicitando algo que está fuera de la legislación universitaria, y sin la posibilidad del diálogo, están pidiendo como único punto la destitución del Director de la Facultad de Agrícolas, lo cual no es parte de la atribución de la delegación sindical que se haga este proceder, lo cuales les ha sido explicado con toda oportunidad.

García Castillo señaló que todos los procesos universitarios están certificados e indicó que los alumnos están solicitando una auditoría académica para el personal docente de la Facultad, situación que le ha dado entrada la Universidad para darle transparencia a los servicios educativos, lo que les ha permitido estar en el ranking nacional en la escala número 22 a nivel nacional, anteriormente estaban en la posición 33. EL ORBE/Rodolfo Hernández González