Obra de Drenaje en la Colonia “Feliciano Renaud” No Reúne Especificaciones: Habitantes

Tapachula, Chiapas; 23 de Agosto.- Habitantes de la colonia Feliciano Renaud reiteraron su denuncia pública de que la obra del sistema de drenaje carece de las especificaciones sanitarias.

Benito Wong Ishikawa señaló que la problemática se ha presentado en la parte baja de la colonia, porque así ahí está el desnivel y padecen la contaminación porque las aguas negras están a la intemperie

La planta de tratamiento no reúne las especificaciones porque tiene un metro de profundidad y será insuficiente para la captación y tratamiento de las aguas sucias, dijo, y al parecer esa serán las medidas porque hasta ya le colocaron cemento en el fondo.

Señaló que han estado esperando la visita de las autoridades del ayuntamiento para darles a conocer la problemática que persiste y pedirles se haga como fue planeado.

Wong Ishikawa que estuvo acompañado de varios colonos dijo que exigen que los trabajos se concluyan, sobre todo porque continúa la contaminación del manto freático y muchas de las personas, por falta de recursos, se ven en la necesidad de consumir el agua de los pozos al no tener para comprar agua en garrafón.

Las dimensiones de la planta de tratamiento no satisfacen las necesidades de la comunidad, por lo que aseguró que se trata de una mala inversión con la que pretenden engañarlos y a la autoridad no le interesa rectificar porque ya se va, sostuvo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González