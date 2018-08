Realizan “Barrido de Seguridad” en Colonias de Tapachula

* SSyPC en Coordinación con Autoridades Federales.

Tapachula, Chiapas.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva y Fronteriza, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) participan en coordinación con autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) en un operativo al interior del municipio de Tapachula, a fin de reforzar la seguridad y brindar mayor certidumbre a los ciudadanos que contribuyen con los trabajos de prevención a través de sus denuncias.

En este operativo participan 110 elementos federales, estatales y municipales a bordo de 18 unidades integrando cuatro células mixtas divididas en la zona Norte-Oriente, Norte-Poniente, Sur-Oriente y Sur-Poniente, donde se señala la presencia de pandillas escandalizando en la vía pública y posibles actos de extorsión a migrantes.

Por lo que, al realizar un barrido en el primer cuadro de la ciudad, no solo fueron evitadas faltas administrativas, sino también se brindó apoyo y seguridad a 22 personas de origen centroamericano, quienes no contaban con la documentación para acreditar su legal estancia en el país, por lo que, con la finalidad de evitar cualquier acto delictivo en su contra, autoridades del INM los trasladaron a sus oficinas para determinar su situación migratoria.

En este sentido, el encargado de la SSyPC, Octavio Lozoya Uribe, detalló que se continuará trabajando en tareas preventivas de manera coordinada mediante operativos y filtros de prevención y vigilancia, así como recorridos pie tierra, tal como lo ha instruido el gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello.

“Serán permanentes y se llevarán a cabo a diario, no sólo en la región Soconusco, sino en todos los municipios de la entidad, por lo que, exhortamos a la ciudadanía a seguir confiando en las autoridades a través de sus denuncias, ya que esto permite fortalecer aún más la seguridad de Chiapas”, resaltó Lozoya Uribe. Boletín Oficial