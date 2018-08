CFE Desatiende Falla Eléctrica en el Surponiente de la Ciudad

* Se Niega a Cambiar Transformador, Denuncian Habitantes.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto.- Habitantes del fraccionamiento Jazmín, al surponiente de la ciudad, denunciaron que desde el sábado por la mañana se quedaron sin servicio y la Comisión Federal de Electricidad se ha negado a reparar el desperfecto.

Se quemó el transformador, pero se han encontrado con la desagradable noticia que ese equipo carece de número de serie y no lo tiene registrado la CFE, dijeron, situación por la que se niega a sustituirlo.

Los usuarios que habitan a un costado del fraccionamiento Los Ruiseñores, no se explican cómo es que, si supuestamente, el servicio está irregular porque la empresa constructora no entregó la obra eléctrica a CFE, el recibo de cobro les llega de manera puntual.

Sus alimentos se les han echado a perder, además su situación es crítica por la alta temperatura en la zona, por lo que reiteraron su llamado a la empresa de clase mundial para que repare el desperfecto.

Exigieron una investigación para la empresa constructora, de la cual desconocen el nombre, porque no aparecen como fraccionamiento municipalizado, a pesar de haber comprado las viviendas desde hace más de seis años.

Cuando realizan un trámite en cualquier dependencia o para que les brinden el servicio de paquetería, para ser ubicados deben dar como referencia al fraccionamiento Los Ruiseñores, pues ni siquiera tienen código postal. EL ORBE/Rodolfo Hernández González