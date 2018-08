Entregan Material Didáctico Para Combatir Rezago Educativo

* CONAFE en la Zona Sierra.

Tapachula, Chiapas; 26 de Agosto.- Autoridades del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) entregaron equipo y material didáctico a los facilitadores educativos que habrán de desempeñar un trabajo para ofrecer educación básica en las comunidades de difícil acceso.

Ante la presencia de padres de familia y representantes de Comités de comunidades rurales, el coordinador zona Tapachula del Conafe, Iván Cruz José, informó “pedí a mis auxiliares de educación recomendar que hoy estuvieran los padres de familia de toda la región para que conozcan cuáles son las características, las responsabilidades, los derechos y las obligaciones de sus hijos como líderes para la educación comunitaria, una de las cosas más importantes que ustedes conozcan como papás y como tutores a los representantes de las comunidades donde sus hijos van a enseñar durante todo un ciclo escolar”.

Los líderes para la educación comunitaria son jóvenes de entre 16 y 29 años de edad, indicó, por lo general originarios de zonas rurales y con escolaridad mínima de secundaria, que prestan un servicio social como figuras educativas durante 1 y 2 años, a cambio, reciben una beca para continuar posteriormente con sus estudios.

Como parte de este convenio que realiza el Consejo Nacional de Fomento Educativo con las comunidades, explicó, es que los Facilitadores estarán viviendo allí toda la semana en todo el ciclo escolar y con el apoyo de los habitantes.

“En las comunidades proporcionarán a nuestros maestros, a sus hijos, alimentación, seguridad y hospedaje, ¿o me equivoco señores?, esas son las características y ellos tienen que cumplir con Conafe ante sus hijos”, agregó.

Udiel Velázquez, de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC), “bienvenidos a la comunidad, por eso me mandaron para que se vayan el maestro o maestra, allá los padres de familia estamos organizando cómo vamos a hacer para atenderlos mientras ellos brindan educación”.

Para los jóvenes es un reto y una oportunidad de desarrollo personal y profesional estas actividades, y decididos a ofrecer lo mejor de su trabajo, se informó.

Herson Pérez Hernández, líder de educación comunitaria, precisó que “la comunidad se llama San Ramón, municipio de Motozintla, lo que espero es que los niños puedan aprender y puedan tener un mejor conocimiento, que los niños no se queden estancados, el objetivo es apoyarlos. Hay que caminar 3 horas, no importa, hay que hacer un poco de ejercicio como dicen por ahí”.

A nivel nacional, más de 700 mil niños retomaron sus actividades para el ciclo escolar, en unas 33 mil comunidades rurales, principalmente de alta marginación, en más de 2000 municipios del país, con el apoyo de más de 35,000 jóvenes líderes educativos comunitarios.

Los Estados en los que se proyecta una mayor cobertura de este programa de educación básica son Chiapas, Veracruz y Guerrero. EL ORBE / Rodolfo Hernández González