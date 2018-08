Comerciantes del Primer Cuadro Alertan por Banda Delincuencial

*Ante la Ausencia Policíaca.

Tapachula, Chiapas; 27 de Agosto.- Comerciantes del centro de Tapachula denunciaron la presencia de una banda delincuencial que en los recientes días los mantiene en jaque, ya que son varios negocios los que han sufrido robos de productos y aunque han denunciado la situación, nadie ha atendido la problemática.

El Presidente de la Asociación de Comerciantes de Establecimientos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Aquiáhuatl Herrera, dio a conocer que la inseguridad en la ciudad es preocupante, porque los delincuentes atracan a plena luz del día a los comercios y a pesar de haber pedido el apoyo de las autoridades policíacas, no se ha tenido respuesta.

Se trata de una banda de “rateros” que han sido identificados plenamente, ya que las cámaras de seguridad han grabado el momento en que atracan a los comercios, cuyas imágenes han sido entregadas a las corporaciones para que se implementen acciones y los detengan, pero el actuar de las autoridades ha dejado mucho qué desear, dijo.

Han sido identificados ya 4 personas que participan en los robos, 2 mujeres y dos hombres, quienes ingresan como clientes y mientras unos distraen a los empleados, los demás esconden entre sus pertenencias o en sus cuerpos, artículos o productos.

Puntualizó que los comerciantes que han sido víctimas de los atracos han denunciado e incluso ya fueron detenidos pero quedaron en libertad rápidamente, situación que causó molestia entre los integrantes del sector, por ello se han alertado entre ellos para tomar acciones por propia mano.

“Los compañeros están molestos porque no es posible que las autoridades no hagan algo al respeto, han acordado tomar justicia por mano propia, es decir, cuando un delincuente sea detenido será linchado, sin embargo hemos pedido a que no caigamos en estas acciones porque caeríamos en otra situación más complicada”, sostuvo.

Ante esta situación, exhortó a las autoridades policíacas tomar cartas en el asunto, que implementen recorridos y una mayor vigilancia en el primer cuadro de la ciudad para evitar que los comerciantes caigan en actos fuera de la ley ante la desesperación que genera el ser víctimas constantes de los robos. Agencia Intermedios