Continúa Bloqueada la Carretera a Unión Juárez

*186 alumnos desean cursar clases en el turno matutino.

Unión Juárez, Chiapas; 28 de Agosto.- Por segundo día, padres de familia mantienen bloqueada la carretera Cacahoatán-Unión Juárez, a la altura del ejido Santo Domingo, porque la Secretaría de Educación incumplió los acuerdos de cambiar de del turno vespertino al matutino las actividades en la escuela secundaria “Maestro Rafael Ramírez”.

El vicepresidente del Comité de Padres de Familia, Elvis Mazariegos Morales, explicó que la solicitud de cambio está fincada en base a que desde hace tiempo se ha incrementado la ola de inseguridad en Santo Domingo, donde se ubica la escuela, así como pandillerismo, drogadicción y hasta crímenes.

Además, explicó, esta zona es bastante lluviosa y cuando los alumnos llegan a recibir clases se mojan y así permanecen hasta la hora de salida, además, de manera frecuente se va la energía eléctrica y también hay suspensión de actividades.

El 20 de Agosto, que dio inicio el ciclo escolar, las autoridades de Educación incumplieron, situación que provocó molestia no sólo entre los padres de familia, sino también entre la población en general y las autoridades ejidales, por lo que al no dejarles otra opción, se vieron en la necesidad de tomar acciones drásticas, agregó.

Mazariegos Morales informó que personal de la Secretaría de Educación se encargó de efectuar las inscripciones y la cifra que arrojó es que 186 alumnos desean cursar las clases en el turno matutino y 23 optaron por el vespertino, de los cuales, finalmente sólo 14 se mantuvieron en su postura de estudiar en la tarde.

Del personal docente, únicamente el profesor de Educación Física y un interino no pueden cambiarse al matutino, y hasta el momento no ha habido disposición de las autoridades por acatar la disposición de los padres de familia, y anunció que continuarán en su movimiento hasta en tanto no se respeten los acuerdos, donde la propuesta de clases que sea de 9:00 a 15:20 horas.

El padre de familia Juventino Aguilar Gamboa, informó que por la inconformidad respaldan el movimiento y no se moverán hasta que no les den solución, toda vez que los alumnos entran a las dos de la tarde, se les mojan el uniforme y los zapatos, y como no tienen otro par ni otro uniforme, se les dificulta que se les seque; además, les preocupa la inseguridad porque salen a las 8 de la noche y el lugar donde se ubica la escuela carece de alumbrado público y no están dispuestos a seguir arriesgando a sus hijos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González