Transformadores Obsoletos Causan Apagones en Colonias

*CFE Desatiende a Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 28 de Agosto.- Habitantes del fraccionamiento Jazmín, al surponiente de la ciudad, denunciaron que les preocupa la ola de inseguridad como consecuencia que desde el viernes 24 de Agosto están sin electricidad porque la CFE se niega a sustituirles un transformador que se quemó.

Uno de los habitantes, Víctor García Martínez, informó que el fraccionamiento está compuesto por 20 casas habitación y es lamentable que “la empresa de clase mundial” se niegue a sustituir el equipo dañado, con el argumento que la obra eléctrica no le fue entregada, pero eso sí, les manda el recibo con altos cobros de manera puntual.

Calificó de preocupante esta situación porque sus alimentos se les echaron a perder y el fraccionamiento está convertido en una zona de inseguridad

En los últimos días han llegado varias veces las cuadrillas, pero sólo miran el transformador y se retiran. Primero les habían dicho que el cambio estaba agendado para el día lunes, pero únicamente se trató de un engaño.

La ama de casa Mayra Domínguez Cruz, dijo que se han visto afectados económicamente porque los alimentos se les echaron a perder y tampoco pueden volver a comprar, no pueden preparar los alimentos ni el refrigerio para sus hijos que van a la escuela, no pueden planchar y la ropa la están enviando a la lavandería, lo que les genera un gasto económico extra. EL ORBE / Rodolfo Hernández González