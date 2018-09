Constructoras Foráneas Acaparan Obras, Desplazando a las Locales

*Empresarios Solicitan Regular Adjudicaciones.

Tapachula, Chiapas; 30 de Agosto.- “La constructora que tiene la responsabilidad de la obra de lo que serán las nuevas instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social –IMSS-, no compran ni un solo clavo al Soconusco y, por ello, la derrama económica es solamente en teoría”, sostuvo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en la localidad, Carlos Murillo Pérez.

Entrevistado luego de sostener una reunión con empresarios de la Frontera Sur, se refirió a las obras del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en inversiones que se estiman superan en global los dos mil millones de Pesos.

Las empresas locales buscaron afanosamente ser proveedores, pero solamente recibieron respuestas negativas con la justificación de que los materiales que requieren, los compran en otras regiones del país.

Dejó en claro que el Hospital de Zona 1 son inversiones majestuosas que atenderán las necesidades en materia de salud de la población, como una atención a las demandas más sentidas en las últimas dos décadas.

Sin embargo, el comercio local esperaba que esos recursos se transformaran en una derrama económica muy importante que permitiera la estabilidad de la zona, “pero, como siempre, el dinero se está enviando a otras regiones del país”.

A la par de esos ejemplos, indicó que en la mayoría de las obras que hizo el Gobierno Federal en este sexenio, a través de empresas foráneas, la situación fue similar.

Ese ha sido uno de los factores por los que las empresas chiapanecas, sobre todo en el Soconusco, no progresan y se mantienen en plan de sobrevivencia, dijo.

Por si fuera poco, según dijo, tampoco fueron tomados en cuenta los ingenieros y arquitectos tapachultecos y de los municipios aledaños, además de otros profesionistas ligados a ese sector.

Murillo Pérez recordó que el año pasado, Diputados del Congreso del Estado impulsaron reformas a la Ley de Obra Pública y que en los foros que hubo, los legisladores aseguraron que eso obligaría que las constructoras compraran sus materiales en las regiones en las que se edificarían, pero no se llevó a cabo.

Incluso, hizo un llamado a las autoridades federales a que realicen una investigación en torno a esas obras, porque se cree que las constructoras están contratando a extranjeros ilegales para abaratar la mano de obra, en jornadas que pudieran estar fuera de la ley.

Así también, que en algún tiempo fue criticable la postura de un grupo de transportistas que bloquearon los accesos a la obra del mismo hospital del IMSS para exigir a la constructora el uso de unidades locales, “y ahora nos damos cuenta que sólo queda esa alternativa para ser escuchados”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello