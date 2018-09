Prestadores de Servicio de Pasaje Denuncian Competencia Desleal

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto.- Representantes de prestadores de servicios turísticos de pasaje de Tapachula a Tijuana, denunciaron que están siendo víctimas de competencia desleal por parte de empresas foráneas que vienen de otras partes del país, principalmente Sinaloa.

Adriana Borralles Castro y Cristina Castro, coincidieron que están siendo invadidos por unidades que pertenecen a las líneas TIM, Atha Ejecutivos y Autotravel Tours, entre otras, con la complacencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Otra de las problemáticas es que esas empresas en muchas ocasiones cargan pasaje y lo dejan tirado a medio camino, en agravio de la economía de las personas que van desde esta región en busca de oportunidades de trabajo hacia el norte del país, y muchas de las veces no llevan dinero extra, dijo.

Añadió que las empresas afectadas se ubican en Tapachula, Huixtla y Motozintla y anunció que en caso de no tener una respuesta positiva se verán en la necesidad de tomar acciones drásticas que van desde la toma de carreteras hasta edificios públicos.

Borralles Castro explicó que están siendo invadidos y desplazados por empresas foráneas que de forma dolosa les hacen competencia desleal, “quieren venirnos a desplazar nuestro mercado que con tanto sacrificio y más de 20 años de trabajo hemos logrado”.

Esas líneas cuentan con permiso de dudosa procedencia, por lo que la problemática viene presentándose desde hace varios meses y a pesar de la competencia desleal no habían dicho nada de manera pública porque todo lo habían estado haciendo por la vía del diálogo, pero ante la cerrazón y el silencio de la dependencia encargada de regular el servicio, han determinado que tomarán acciones más fuertes.

Hizo un llamado para que se implementen operativos contra esas empresas de transporte foráneo que prestan el servicio con placas de turismo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González