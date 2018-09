Vecinos se Organizan Para Combatir Ola de Inseguridad

* En Colonias del Surponiente de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 2 de Septiembre.- Ante la grave ola de inseguridad, habitantes de colonias del surponiente de la ciudad se han organizado para realizar rondines, con la finalidad de inhibir a la delincuencia.

José Luis Mendoza Gordillo señaló que habitantes de Infonavit La Antorcha, Pobres Unidos, Solidaridad 2000, Buenos Aires, Nuevo Milenio, entre otros, se han organizado en grupos para salir a vigilar las calles, armados con palos, machetes y toletes.

Aparte de que son muy pocos elementos, la delincuencia ya le perdió el respeto a la Policía Municipal que se ha mostrado inoperante ante la ola delictiva, situación que no está dejando otra opción a los pobladores que salir a realizar rondines durante las noches, señaló.

También han empezado a adquirir toletes y gas lacrimógeno, aseguró, con tal de poder hacer frente a los bandidos que lo mismo se meten a robar a las casas que a los peatones, además de cristalear los vehículos que quedan estacionados en la vía pública.

Calificó de preocupante esta situación y aunque aseguró que el objetivo de las personas que están saliendo a realizar rondines no es el de tomar justicia por mano propia, dijo que de no intervenir las autoridades con acciones positivas, podría salirse de control con resultados fatales, pues ya es mucho el malestar ciudadano. EL ORBE / Rodolfo Hernández González