Estudiantes de Ciencias Agrícolas con Temor de Represalias por Maestros Inconformes

Huehuetán, Chiapas; 3 de Septiembre.- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas externaron su preocupación ante la pérdida de clases que han tenido desde el inicio del ciclo escolar por el conflicto entre docentes y el Director, y es que a pesar de los acuerdos entre la Rectoría y los inconformes la situación aún continua tras el cambio del horario de materias.

En representación de los estudiantes, lo consejeros estudiantiles, Mauricio Velasco, Jared López y Andrea Córdoba, afirmaron que aunque cambiaron al Director de la institución, los problemas continúan porque sin consultar a los estudiantes les cambiaron su horario de clases y también a docentes, sin importar que ya tenían avances en algunas materias.

En las asignaturas les impusieron a maestros que participaron en paro y pertenecen al sindicato, dijeron, situación que generó molestias entre los estudiantes, pues cedieron a caprichos de unos cuantos que sólo buscaban intereses personales.

Tienen temor que los docentes los reprueben como represalia por las denuncias que externaron durante el conflicto, donde acusaban a maestros de tener doble plaza y supuestos casos de acoso sexual, por lo que pudieron a las autoridades universitarias proteger sus derechos.

“Estamos inconformes por el cambio de horarios y tenemos temor a represalias por parte de los maestros, ya que las asignaturas fueron dadas a docentes que participaron en la problemática con el director, por ello pedimos a las autoridades universitarias que atiendan nuestra petición y que las clases puedan normalizarse porque ya son varios días que no tenemos clases” abundó.

Finalmente, los integrantes del Consejo Estudiantil puntualizaron que la mayor preocupación es la afectación que han tenido en su aprendizaje, porque son más de 30 días en que las clases no han sido regulares, por ello hicieron un llamado a los docentes para que cumplan con sus responsabilidades y no se tomen represalias contra los estudiantes. Agencia Intermedios