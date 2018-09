Siguen Aumentando los Precios de la Gasolina

*Cuesta más que Cuando Inició el Proceso de Liberación.

Tapachula, Chiapas; 3 de Septiembre.- La últimas noticias sobre los precios de la gasolina en México no son nada alentadoras. De acuerdo al Banco de México, se han incrementado más que cuando inició el proceso de liberación en Enero de 2017.

Lo peor es que, según el Banxico, durante el actual trimestre el incremento en los precios de los energéticos ha sido, de hecho, hasta el margen.

Actualmente casi dos puntos de la inflación están explicados por el aumento en los precios de los energéticos, básicamente por las gasolinas y el gas.

Durante el mes de Enero de 2017 hubo un “brinco muy importante” asociado al aumento en los precios de las gasolinas y otros energéticos, derivado de su proceso de liberación, recordó la entidad.

Es decir, si en Enero del año pasado hubo un problema temporal pero importante por el aumento de los precios de las gasolinas, eso que ya se había mitigado a principios de año, ahora otra vez lo estamos enfrentando.

Durante el año pasado el Banco Central actuó para evitar que ese tipo de choque de precios condujera a un “desanclaje” de las expectativas de inflación y dificultara la convergencia hacia la meta de 3 por ciento.

A principios de 2018, Banxico publicó un pronóstico para la inflación que se fue cumpliendo durante los primeros cinco meses, pese a que la inflación no subyacente estaba relativamente elevada.

Pero en Junio pasado, la inflación no subyacente empezó nuevamente a aumentar y se está viendo reflejado en el aumento en los precios energéticos, en particular la gasolina y gas LP. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello