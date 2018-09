Denuncian Falsa Venta de Plazas en el Nuevo Hospital de Tapachula

* Esaú Guzmán Llaman a no Dejarse Engañar.

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre.- El director del Hospital Regional de Tapachula ‘Manuel Velasco Suárez”, Esaú Guzmán Morales, alertó a la población a no dejarse engañar por presuntos extorsionadores, que pretenden pedir una cantidad de dinero a cambio de una plaza en el nuevo Hospital de Tapachula.

Dijo que ya se han presentado denuncias en contra de personas que dicen tener el control de las contrataciones del nuevo hospital, pero aclaró que por el momento no hay contrataciones de nuevo personal para este nosocomio, y en caso de darse, será a través de la Secretaría de Salud en Tuxtla Gutiérrez, por ello recalcó que el Nuevo Hospital General no tiene bolsa de trabajo.

Se trabaja para hacer un diagnóstico sobre el personal que labora actualmente y los alcances que tiene en base a su productividad, que es uno de los indicadores que pide la Secretaría de Salud a nivel central, para considerar si se abre o no plazas de servicio, explicó.

Así también, destacó que en el nivel de medicamentos e insumos se cuenta con el abasto suficiente para brindar la atención a la población, que en los últimos años ha crecido, debido a la población migrante y a otras situaciones que se derivan en referencias desde el municipio de Arriaga hasta Suchiate y parte de la Sierra del Estado.

Consideró que el “Manuel Velasco Suárez” representa un nuevo reto personal, que ha asumido desde el pasado fin de semana donde se trasladó al 90 por ciento de los pacientes que se encontraban internados en el nosocomio junto a Los Cerritos, que con la ayuda de todo el personal y dependencias como Protección Civil, se realizó sin ningún contratiempo.

Se duplicarán esfuerzos con el personal con que se cuenta para brindar una atención merecida para la población, puntualizó.

Por otro lado, mencionó que deja la Jurisdicción Sanitaria 7 con una atención directa contra el Dengue, donde en las últimas semanas hubo un repunte, en la cual se encontraban hospitalizados 70 pacientes. Agencia Intermedios