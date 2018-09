Productores Reportan Pérdidas por 700 Mdd Ante Disminución de la Exportación de Café

* Debido a Falta de Apoyo de la Federación.

Tapachula, Chiapas; 4 de Septiembre.- La exportación del aromático grano que se produce a nivel nacional ha ido en picada, debido a factores ambientales, pero también a la falta de apoyos gubernamentales que han generado una crisis económica muy fuerte en las familias productoras.

El Director del Centro de Agroecología “San Francisco de Asís”, Jorge Aguilar Reyna, dio a conocer que del 2015 al 2018, la producción de café ha perdido más de 700 millones de Dólares en el rubro de exportación, de la cual Chiapas representa el 40 por ciento.

La caída de exportación genera menos ingresos para las familias, y se nota en la migración de jóvenes y el abandono de las actividades culturales, por ello es importante destinar apoyos gubernamentales que permitan sostener la producción y cumplir con la demanda de los mercados internacionales, manifestó.

Los factores que han provocado el declive de la exportación están relacionados con la afectación provocada por la roya en los cafetales, el cambio climático, pero también por diversas restricciones que los mercados internacionales le han puesto a ciertos productos agrícolas.

En este sentido detalló que en el rubro sanitario, los mercados establecen que cada planta tenga su propio proceso de producción, que no se utilicen químicos en los cultivos, los cuales han sido una especie de bloqueo para que los productos ya no tengan un acceso muy fácil al mercado.

Lamentó que a pesar de los esfuerzos de los productores para acceder a los mercados internacionales, el Gobierno Federal no haya invertido los recursos suficientes al tema de la producción agrícola, no así a los programas asistenciales, de los cuales 3 de cada 5 familias chiapanecas cuentan con el apoyo, pero que no beneficia en nada a la economía de la zona. Agencia Intermedios