Supervisoras y Directoras Técnicas Denuncian Acoso por Parte de Sindicalistas de la CNTE

Tapachula, Chiapas, 5 de septiembre.- Un grupo de supervisoras y directoras técnicas de escuelas del nivel preescolar, así como docentes, denuncian el acoso que han sufrido desde hace varios años a la fecha por parte de sindicalistas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que, señalan, son violentados en sus derechos laborales.

Los denunciantes que pidieron la omisión de su identidad, señalaron que “quien no pertenece a su corriente ideológica, CNTE, no te permiten participar en ascensos y cambios estatales, como de zona; en Chiapas se violentan los derechos laborales de los trabajadores que no coinciden con la CNTE, por el simple hecho de no estar en desobediencia o rebeldía, por cumplir con el artículo 3º constitucional, las autoridades educativas, todas en contubernio con la sección 7 de la CNTE, violentan los derechos de los maestros chiapanecos, quienes cumplen con el calendario escolar y con todas las obligaciones que le competen”.

Agregaron que debido a que han sido víctimas de daños en sus oficinas, en centros de trabajos y hasta amenazas en sus propios domicilios, pero además son privados de sus derechos para participar en cadenas de cambio.

Los denunciantes aseguraron que persiste el ausentismo en las aulas por parte de los docentes que gozan de privilegios, tales como préstamos, participación de cadenas estatales y de zona, prestaciones de servicio y argumentan que los avala la Secretaría de Educación en Chiapas a cargo de Eduardo Campos Martínez y en el caso específico del nivel preescolar,Alba María García Utrilla, limitan a los docentes que sí cumplen con la normatividad y no los dejan participar en ascensos y cambios.

Tienen temor que hayan más represalias, ya que hasta el momento las autoridades no han actuado para terminar con este conflicto, por lo que los agraviados han optado por denunciar ante la Procuraduría del Estado. EL ORBE / Rodolfo Hernández González