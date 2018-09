Tablajeros Consolidarán Proyecto Para Procesar Piel de Ganado

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre.- Con la intención de generar un mayor ingreso en la maquila de reses en el Rastro Municipal de Tapachula, se trabaja en la conformación de un proyecto para el aprovechamiento de la piel de semovientes, dio a conocer el Administrador Único del inmueble, Jorge Ortiz Arévalo.

La piel del ganado que es sacrificado en la región no tiene gran aceptación entre los empresarios del calzado, ya que no se cumple con algunos requisitos en cuanto a los cortes uniformes de la misma, situación que genera el recibir un precio muy bajo por kilogramo, dijo.

Señaló que la piel del ganado es utilizado principalmente para la fabricación de calzado, cinturones y de asientos de vehículos, sólo que tiene un valor muy alto en el mercado cuando el producto es procesado a través de máquinas especializadas.

Actualmente los tablajeros comercializan la piel de la res sin darle un valor agregado, por lo que lo envían a León Guanajuato como “cuero salado”, cuyo precio del kilogramo cayó de 10 a 5 Pesos, además de que el producto que se envía de la región no es adquirido por la mala calidad en cuanto al corte. Agencia Intermedios