Ante Ola de Inseguridad, Necesario Colocar Video Vigilancia en Negocios

* Empresarios Invierten en Tecnología Para Protegerse.

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre.- Debido al incremento de robos en el sector comercial, empresarios se ven en la necesidad de invertir sus recursos en la instalación de cámaras de video, equipos tecnológicos que han pasado de ser un lujo a una necesidad, ante las pérdidas que han sufrido.

El Vicepresidente del Consejo de Administración de la Unión de Crédito del Soconusco, Alberto Pineda Tuells, dio a conocer que la situación de inseguridad es preocupante y a pesar de los operativos que las autoridades policíacas de tres niveles han realizado, los ilícitos siguen a la alza.

Hay varios comercios que han sido víctima de los delincuentes, por ello se han visto en la necesidad de instalar cámaras de videovigilancia, que si bien estos equipos tecnológicos no les previenen de los atracos, sí contribuyen a poder reconocer a los pillos para, con base a las imágenes, hacer más fácil el trabajo de las corporaciones policíacas.

Afortunadamente los costos de adquisición de los equipos tecnológicos son accesibles, lo que favorece al sector empresarial para no realizar grandes erogaciones de recursos para instalarlos en sus establecimientos, de lo contrario no habría cómo coadyuvar con las autoridades policíacas, señaló.

Ante el nuevo sistema de justicia penal, sostuvo, es necesario contar con pruebas contundentes para poder denunciar a los delincuentes, de ahí que es necesario contar con los equipos necesarios para poder grabar el momento y conocer el modus operandi de las bandas que se dedican a robar en los comercios.

“Se ha vuelto un común denominador el contar con equipos de video vigilancia, y afortunadamente los costos de adquisición son cada vez más económicos y accesibles para un pequeño comercio, y ya no hay que hacer grandes inversiones en la instalación de los mismos” sostuvo.

Finalmente, pidió a las corporaciones policíacas a coordinar estrategias para brindar mayor seguridad al comercio establecido, ya que existe zozobra entre los empresarios debido a los altos índices de robos. Agencia Intermedios