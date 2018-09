Inicia la Reconstrucción del Muro de Contención en Puerto Madero

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre.- Cientos de obreros y maquinaria pesada especializada conjugaron esfuerzos para comenzar en las últimas horas, la obra de reconstrucción del muro de contención en la parte frontal del poblado de Puerto Madero.

Esta había sido una demanda añeja de los tapachultecos en más de dos décadas, luego de que un tramo de alrededor de 500 metros sin protección, permitía que las intensas corrientes entraran constantemente a la comunidad y afectara viviendas, restaurantes y comercios.

Algunos fenómenos naturales, como el “mar de fondo”, las marejadas, ciclones y otros, ocasionaban cada año que el agua destruyera también infraestructura urbana y mantuviera en zozobra a la población.

Por ello, Luis Armando Melgar Bravo, quien hasta hace una semana era senador de la República, impulsó a mediados del año pasado un proyecto para llevar a cabo la construcción de esa defensa artificial, para el beneficio de los tapachultecos y sus visitantes a ese lugar.

Gracias a esa gestoría y la insistencia sobre el peligro que representaba que esa ventana estuviera desprotegida, el gobierno federal aprobó los recursos para llevarlo a cabo.

El tamaño de los montos de la obra tuvo que ser dividido en dos partes. Esta primera etapa de la “Protección marginal de la playa base de enrocado y cubos de concreto”, requerirá de cerca de 40 millones de Pesos y se calcula que estará concluida a finales de Noviembre, es decir, dentro de dos meses.

Se trata de un espigón horizontal de unos 380 metros de largo, por cerca de tres ancho y unos ocho de alto, en la que miles de toneladas de rocas de diversos tamaños y cubos de concreto, se unirán al muro que protege a Puerto Madero.

El núcleo está conformado por rocas de río de entre los 20 y 200 kilogramos que, armadas como un gigantesco rompecabezas, sirven de base al proyecto.

Le sigue una capa llamada “secundaria”, en la que se apilonan rocas más grandes, que van desde los 700 a los 900 kilogramos de peso y sirven de fortaleza y compactación a la base.

La tercera protección, llamada puntualmente coraza, está conformada en los cubos de concreto de aproximadamente un metro cúbico y un peso de más de dos toneladas cada uno.

Estas últimos son colocados en forma de talud con vista al mar, para resistir los embates de las olas y las corrientes marinas frontales, degradarlas y regresarlas al océano por escurrimiento.

Entre ese muro de contención y la calle está quedando un área hundida de más de una hectárea, que se formó por el avance del mar hacia el poblado.

Se tiene previsto que con la arena que se recoge en los desazolves anuales del canal de navegación y la dársena e Puerto Chiapas, servirá para que en ese lugar se recupere todo ese espacio y se continúe con el proyecto del malecón.

A principios de este año, Melgar Bravo presentó el proyecto de la segunda etapa de ese muro de contención, que sería de alrededor de 130 metros más y las adecuaciones.

A pesar de que ha concluido su periodo de legislador federal, sigue en la gestoría de esa obra que tendrá un resolutivo en Noviembre. De ser aprobado, sería incluido dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cabe mencionar que está primera etapa de la obra está en manos de constructoras tapachultecas, con material y mano de obra de la región, y con la participación de transportistas de carga locales, por lo que la derrama económica -independientemente del beneficio comunitario- es para Tapachula.

Puerto Madero Revive con las Grandes Inversiones.

En los últimos seis años, Melgar Bravo decidió sumar esfuerzos con el gobernador, Manuel Velasco Coello, y hacer realidad esas grandes inversiones.

Con ello, se logró la construcción de tres etapas del malecón, en la que se han invertido hasta ahora cerca de 200 millones de Pesos, sin contar el bordo de protección.

Luego de tres años de hacer los estudios de factibilidad y el proyecto, en el 2015 se logró que se aprobaran los primeros recursos para comenzar con la obra.

Todo esto contribuye al impulso del Chiapas productivo, ya que además de cambiar la imagen del puerto, se generaron empleos y recursos económicos para el beneficio de toda la comunidad.

El objetivo, desde el principio, fue la de recuperar el potencial económico de Puerto Madero, se atrajera el turismo local y extranjero, además de generar de fuentes laborales fijas.

La construcción del malecón incluyó la Plaza Madero, que se ha convertido en poco tiempo en un gran atractivo turístico, restaurantero y comercial.

Ahí hay 36 empresas locales que ocupan la Plaza, en donde los visitantes pueden apreciar la vista del mar y, de paso, acudir a alguno de los restaurantes o comercios, lo que ha traído grandes beneficios a toda la población del Puerto.

En las últimas dos décadas también, los pobladores, restauranteros y comerciantes de esa región habían acudido insistentemente ante las autoridades en turno para pedir un proyecto como ese y para que sus demandas fueran atendidas, pero no habían sido escuchados.

La suma de esos esfuerzos ha permitido que esa gran obra sea una realidad, la cual va de la mano con la construcción de la Zona Económica Especial (ZEE) y el Parque Agroindustrial, ambos en ese mismo sector.

Esas magnas obras, que autoridades anteriores no quisieron hacer, quizá porque son muy caras y no les traía beneficios políticos, ha generado que la afluencia de visitantes y consumidores, se haya triplicado.

En los últimos doce meses, se calcula que de cada diez visitantes que llegaron a Puerto Madero, cinco eran centroamericanos con solvencia económica, que fueron atraídos por la diversidad y calidad de los mariscos, así como por la oportunidad de divertirse sanamente.

Además, que la paridad de la moneda guatemalteca con la mexicana, les permite gozar de la frontera sur chiapaneca a precios -para ellos- muy bajos.

De igual forma, la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que permite a los guatemaltecos ingresar legalmente a territorio chiapaneco sin complicaciones, ha sido la mejor herramienta para el turismo en el Soconusco.

La primera etapa del malecón y la más difícil, fue compactar millones de toneladas de arena, desde el faro hacia la entrada principal al Puerto, para construir sobre esa plataforma el proyecto. La segunda comprendió la construcción de la plaza y los locales comerciales, andadores, estacionamientos, miradores, jardineras, entre otros.

La tercera etapa comprendió la demolición del kiosco, las viejas instalaciones administrativas, militares y la Casa de la Cultura, donde ahora se edificó un parque, un mirador y una plaza para conmemorar la llegada de los japoneses a Chiapas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello