Pendiente Reconstrucción de Escuelas en Costa y Soconusco

* Afectadas por el Terremoto del Año Pasado.

Huixtla, Chiapas; 7 de Septiembre.- A un año del terremoto de 8.2 grados en el Estado de Chiapas que devastó viviendas, mercado, iglesias y escuelas, los avances de reconstrucción aún no alcanzan el 60%.

Esto dieron a conocer maestros y padres de familia de la Escuela Secundaria Federal “Benemérito de las Américas”, quienes manifestaron que en dicha institución colapsaron ocho aulas, y el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (INIFECH), no ha cumplido con el 100% del compromiso de la rehabilitación de la escuela.

La profesora Leticia Téllez, directora de este plantel, afirmó que hasta el día de hoy no se ha demolido el tanque elevado que abastece de agua a la institución, el cual representa un alto riesgo para la población estudiantil de acuerdo al dictamen emitido por Protección Civil.

Así también están tiradas ocho aulas de dos naves escolares, en las cuales hay avance de un 60%, orillando a los maestros, con la anuencia de los padres de familia, a que sus hijos estén recibiendo clases en aulas provisionales en condiciones inadecuadas, sin embargo deben cumplir con su trabajo, y terminar el ciclo escolar.

El INIFECH no ha cumplido con el compromiso de rehabilitar escuelas dañadas en Huixtla, primarias y secundarias. EL ORBE/Luis Javier Ramos

Sin Avance Construcción de 6 aulas en la escuela “México”

Suchiate, Chiapas; 7 de Septiembre.- A pesar de tener dos meses en que se iniciaron los trabajos de reconstrucción en la escuela primaria “México”, no hay avances, denunció Javier Ovilla Estrada, Presidente de los Comités de Padres de Familia de Suchiate y Enlace en la Zona Costa.

Señaló que ha sido informado por los ingenieros encargados de la obra que los recursos les llegan a cuentagotas y, al menos, en esta institución construirán 6 aulas, techado de la cancha, servicios sanitarios y la cisterna, pero todo sigue igual como hace dos meses.

Se sabe, dijo, que son entre 6 y 7 millones de Pesos los que se anunciaron para esa institución, pero el recurso no ha fluido y por tanto no hay avances; al menos ayer viernes, como en otras ocasiones, solamente estaban trabajando tres personas.

Hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que liberen con más rapidez el dinero para que los trabajos avancen.

Actualmente los niños están recibiendo clases en las iglesias Nazareno y Presbiteriana que prestaron sus instalaciones. EL ORBE / Rodolfo Hernández González