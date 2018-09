Se Incrementan Protestas por Pésimo Servicio que Presta la CFE

* Colonos se Manifiestan en Oficinas de la Paraestatal.

Tapachula, Chiapas; 7 de Septiembre.- Inconformes por el pésimo servicio, treinta habitantes de la colonia “18 de Octubre”, de esta ciudad, realizaron una protesta en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los pobladores explicaron que están inconformes por no tener el suministro eléctrico desde hace 3 días, ya que se quemó un transformador y la “empresa de clase mundial” no ha enviado a su personal para repararlo o cambiarlo.

La molestia se incrementó porque les dijeron que su queja no era en la oficina de Solidaridad 2000, sino en la ubicada en el Libramiento, situación por la que tuvieron que caminar a pie varios kilómetros, donde un funcionario les dijo que no había ningún reporte del fallo.

Finalmente se retiraron con la promesa de la CFE de atenderles su queja y anunciaron que en caso de no haber solución, regresarán a manifestarse. EL ORBE / Rodolfo Hernández González